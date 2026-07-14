Aston Villa le cierra la puerta a Juventus por Dibu Martínez: “Se quedará con nosotros”

La atención de Emiliano Dibu Martínez está centrada íntegramente en el Mundial, en las semifinales de este miércoles frente a Inglaterra, en Atlanta. Sin embargo, en el continente europeo, en otro contexto, se está resolviendo el futuro profesional del arquero. Juventus, gigante de Italia, está muy interesado en incorporarlo y sumarlo en Turín una vez que finalice la Copa del Mundo. Sin embargo, Aston Villa, el club en el que actúa el marplatense, es reacio a venderlo.

Emiliano Martínez, a los 33 años, es ídolo y referente de Aston Villa BERK OZKAN - AFP

“Martínez se quedará con nosotros. No tenemos intención de dejarlo ir este verano. El equipo necesita su dedicación y su vasta experiencia, y es un elemento muy importante en nuestro proyecto para la próxima temporada”, sentenció Damian Vidagany, director de operaciones de fútbol de Aston Villa, cerrándole firmemente la puerta a Juventus, que pretende al argentino para reemplazar a Michele Di Gregorio, de pobre rendimiento en el último año.

El arquero formado en Independiente cumplirá 34 años en septiembre y su contrato con el club inglés expira en 2029. Aston Villa se lo adquirió a Arsenal, en 2020, a cambio de aproximadamente 18 millones de euros. Hoy es un pilar fundamental del equipo de Birmingham: en mayo pasado, antes del Mundial, colaboró para que Los Villanos conquistaran la Europa League, al derrotar a Friburgo (Alemania) por 3 a 0, en Estambul.

Según informó La Gazzetta dello Sport, el medio deportivo más influyente de Italia, los dirigentes de Juventus ya tienen un acuerdo básico con el jugador bonaerense: un contrato de tres años por un valor de cinco millones de euros anuales, más bonificaciones. Pero, ahora, el club del norte italiano parece tener obstáculos para avanzar.

Dibu Martínez, referente de Aston Villa, fue campeón en mayo pasado de la Europa League Shaun Brooks - CameraSport - CameraSport

“Todos los informes de los medios sobre su posible traspaso a la Juventus no reflejan la verdadera posición del club. Martínez es un jugador muy importante para nosotros y esperamos que siga ofreciendo actuaciones excepcionales junto a sus compañeros”, añadió el dirigente de Aston Villa en 365scores.com. Ante esta situación, Juventus ya evalúa una alternativa: el italiano Guglielmo Vicario, de Tottenham Hotspur.

Otros argentinos en el mercado

Martínez no es el único jugador de la selección argentina que tiene su futuro en el aire y podría cambiar de camiseta después de la Copa del Mundo. Entre los defensores, Cristian “Cuti” Romero también podría cambiar de club. Capitán en Tottenham, de la Premier League, quedó en medio de la polémica por un viaje a la Argentina justo cuando su equipo se jugaba el descenso.

Enzo Fernández, figura de Chelsea, espera un llamado para emigrar de Stamford Bridge en el próximo semestre ADRIAN DENNIS - AFP

Enzo Fernández es objeto de deseo de varios clubes de Europa, entre ellos, Real Madrid. El exvolante de River fue el mejor jugador de Chelsea en una temporada sin triunfos y un entrenador despedido (Enzo Maresca). Lo de Julián Álvarez, de Atlético de Madrid, ya es un culebrón. Y tendrá muchos más capítulos. Se sabe que el delantero quiere emigrar de Madrid y Barcelona sería su destino, aunque las negociaciones no estarían avanzando.