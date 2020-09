"Desagradecido": Mariano Closs revivió su vieja pelea con Gustavo López

Mariano Closs apuntó contra Gustavo López: "A mí no me gusta el desagradecido"

1 de septiembre de 2020 • 14:34

El relator de fútbol Mariano Closs reflotó la vieja pelea que mantiene con el periodista deportivo Gustavo López, en ocasión del recuerdo de los cien años de la radio, y luego de repasar su trayectoria por este medio en particular.

Luego de enumerar los gratos momentos vividos, y los diferentes colegas a los que pudo promover desde sus diferentes programas, Closs tampoco perdió la ocasión para evocar vivencias más ingratas.

"A mí lo que no me gusta es el desagradecido, eso sí. Tampoco quiero pleitesías, eh. Es el que no tiene memoria. Pero no para que te rindan pleitesías", comenzó su comentario el exconductor de Rock And Pop.

Sin nombrarlo, el narrador de Fox Sports recordó que tiene un caso de "un tipo que trabaja en radio, televisión", y que está "muy arriba". "Al tipo lo iban a rajar dos veces de la radio. Porque uno: levantaban el programa de la persona que lo conducía, y él era parte, y yo le dije a la gerencia: tráiganmelo a mí al mediodía. Y después, lo rajaban también porque se mantuvo un rato más el programa: no, déjamelo a mí que lo voy a poner en un lugar importante".

"Y el tipo nada. Pero bueno, así es la vida. Ustedes están esperando nombres, ¿no? Ha sido noticia este último tiempo (López estuvo una semana internado por coronavirus). Esas son las personas que vos decís: pero qué desmemoriados son. Porque hoy, al sitio y al canal que pertenecen, tendrían que tener un poquito de memoria. Escribo un libro si quieren", ironizó.

Finalmente, Closs cuestionó a los que le "escriben solamente cuando estoy relatando un partido por televisión para que lo salude. Ahora, en el año, para ver si estoy bien de salud o no, no te escriben nunca. ¿Vos podés creer esas cosas? Yo yo muchas veces los saludo. Son todos chusmas", cerró.

Una pelea de larga data

En una entrevista con LA NACIÓN, en 2018, López declaró que "no trabajaría" con su colega, porque "cuando se fue de La Red, fue agresivo conmigo y no me gustó. Me deseaba el mal. Entonces con él no trabajaría".

A su vez, consideró que Mariano Closs es el relator estrella de la cadena televisiva Fox Sports porque "tiene un contrato de hace años que dice que él tiene que transmitir los partidos más importantes, pero (Sebastián) Vignolo es tan bueno como él, o mejor para algunos".