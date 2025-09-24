La broma viral de Mariano Closs al árbitro de Racing-Vélez en el gol anulado: “¿Hola, sí?"

Racing venció por 1-0 a Vélez Sarsfield y pasó a las semifinales de la Copa Libertadores donde aguarda por Estudiantes de La Plata o Flamengo. En un partido que tuvo muchos condimentos entre dos equipos argentinos, el árbitro Esteban Ostojich fue el protagonista de una desopilante broma de Mariano Closs, quien relató el encuentro para ESPN.

En el segundo tiempo, Vélez, adelantando en el terreno de juego, tuvo su situación más clara en los pies de Imanol Machuca, quien remató en la puerta del área, la pelota picó, se le escurrió por debajo del cuerpo al arquero Facundo Cambeses que debió reaccionar para evitar que la pelota no traspase por completo la línea final.

El pícaro diálogo entre Mariano Closs y el árbitro del encuentro entre Racing y Vélez

Mientras por el lado de Vélez festejaban el gol y los de Racing aguardaban la definición del VAR, el árbitro uruguayo intentaba explicar su decisión por el intercomunicador. “¿Hola?“, dijo Ostojich, probando el sonido. Ante esto, Closs se entrometió en el diálogo y protagonizó un divertido momento en vivo. "¡Hola, sí? ¿Quién es?“, lanzó el narrador.

Con el objetivo de chicanear al árbitro desde la cabina de transmisión, Closs siguió: “Para mí, número equivocado”. “Hola”, volvió a probar Ostojich, sin éxito. “¿Con quién quiere hablar?“, insistió el relator, mimetizado en este cómico ida y vuelta que le dio un color diferente a una situación tensa en el estadio Presidente Perón.

La polémica de la jornada: la pelota no traspasó la línea y Racing mantuvo su arco en cero LUIS ROBAYO - AFP

“No funciona. Ya está, ya está, no entró”, deslizó el árbitro ante la mirada de Michael Santos, delantero de Vélez, que le recriminó por su fallo. De esta manera, el partido continuó sin goles, con la ventaja para Racing, que luego convertiría por intermedio de Santiago Solari.

Con el 1-0 final, La Academia pasó a la siguiente instancia de la competencia sudamericana, donde aguarda por el próximo rival, mientras, en el plano local, deberá enfrentar a Independiente el domingo y, luego, se medirá ante River por Copa Argentina.

Salieron de ver a Racing y en el semáforo se cruzaron a Maravilla Martínez

Adrián “Maravilla” Martínez logró una trascendencia inusitada en el último tiempo gracias a sus goles en momentos claves. A raíz de esto, los hinchas de Racing lo adoptaron como un referente y lo buscan para sacarse una foto o pedirle un autógrafo.

Luego de la victoria ante Vélez, el delantero se trasladó en auto hacia su domicilio y, en el medio del camino, se cruzó con dos hinchas, con quienes cruzó algunas palabras de auto a auto.

El curioso momento que vivió Adrián "Maravilla" Martínez a la salida de la cancha de Racing

“Aguante Racing, loco”, lanzó Maravilla en un video que se publicó en la cuenta de Instagram de Anabella, su esposa. “Me vuelvo loco. La rompiste toda”, manifestó el conductor del otro auto, sin poder creer que se cruzó al delantero goleador de la actual Copa Libertadores.

Lo que siguió en este curioso diálogo fue una opinión de Maravilla sobre el desarrollo del juego ante el Fortín. “Ganamos de pedo”, exclamó el jugador. Ante esta declaración, los dos hinchas no coincidieron con su punto de vista e indicaron: “No llegó Vélez”.