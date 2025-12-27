Faustino Oro y Candela Francisco comenzaron con buenas sensaciones en el Mundial de Ajedrez Rápido

Este viernes, Faustino Oro comenzó su participación en el Mundial de Ajedrez Rápido, que se desarrolla en Qatar, con dos derrotas, dos tablas y un triunfo en las primeras cinco partidas. En tanto, Candela Francisco registró una victoria, un empate y dos caídas en el comienzo del torneo femenino.

En la primera jornada, que incluyó cinco compromisos para los hombres, Oro, de 12 años, se enfrentó con cuatro de los mejores 15 jugadores de la especialidad: el azerbaiyano Shakhriyar Mamedyarov y los estadounidenses Leinier Domínguez –ganador del Mundial Blitz de 2008–, Wesley So y Levon Aronian. Contra los dos primeros hizo tablas, cayó ante los dos siguientes y le ganó al maestro sirio Manzen Fandi, en su cuarta partida de la programación.

Preclasificado 134º entre los 247 participantes (164 de ellos tienen el título de gran maestro) de 70 nacionalidades, suma 2 puntos el chico nacido en el barrio porteño de San Cristóbal, pero estuvo muy cerca de un segundo triunfo en el juego con Mamedyarov, número 16 del mundo en ajedrez rápido. El argentino se vio obligado a aceptar la propuesta de tablas de su rival porque disponía de apenas 30 segundos en su reloj.

Oro recibió el Olimpia de plata en ajedrez el lunes, un día antes de viajar a Qatar para jugar el Mundial de partidas rápidas entre los mejores del planeta. Manuel Cortina

En las dos derrotas no tuvo margen como para ilusionarse. Fueron categóricas, aunque dentro de lo previsible considerando que en el juego rápido Aronian es el 3 del ranking mundial, y So, el 20. Al cumplirse las primeras cinco partidas ningún jugador logró el total de los puntos disputados, pero cinco maestros estuvieron muy cerca de conseguirlo y comparten el liderazgo, con 4,5 puntos: el noruego Magnus Carlsen, los indios Gukesh Dommaraju (Gukesh D) y Arjun Erigasi, el francés Maxime Vachier-Lagrave y el ruso Vladislav Artemiev.

Este sábado, desde las 8 de Buenos Aires, tendrán lugar otras cuatro partidas, y el domingo, las cuatro restantes, con las que finalizará la competencia. Oro llevará las blancas frente al kazajo Daniyal Sapenov, de 17 años, en la sexta rueda.

El Mundial de Ajedrez Rápido es una de las principales citas anuales que organiza la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según sus siglas en francés), con ritmo de juego de 15 minutos más 10 segundos adicionales por cada movimiento para cada jugador. Tanto el certamen abierto como el femenino se desarrollan en el Complejo Deportivo y de Eventos del campus de la Universidad de Qatar, en el norte de Doha.

Candela Francisco compitió contra hombres en el Campeonato Argentino y ahora juega entre mujeres en Doha. Fabián Marelli

El campeonato exclusivo para mujeres consta de 11 ruedas (las cuatro de este viernes, otras cuatro el sábado y las tres del domingo). Candela Francisco Guecamburu, de 19 años y preclasificada 86ª entre las 141 competidoras, empezó el día con una valiosa victoria sobre la mejor ajedrecista de Países Bajos, la maestra Eline Roebers, de su misma edad y dueña de una gran proyección internacional, y en la rueda siguiente logró firmar tablas con la estadounidense de origen ucranio Irina Krush, ocho veces campeona femenina de Estados Unidos. Fue una partida muy reñida.

Después, no logró sostener el nivel y cedió ante la presión y las exigencias: perdió dos partidas consecutivas, frente a la búlgara Nurgyul Salimova y la india Agrawal Vantika. Este sábado, en la continuidad del certamen, Candela, debutante en un certamen de este tipo, se medirá por la quinta rueda con la polaca Katarzyna Dwilewicz.