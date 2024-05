Diana Mondino relativizó el conflicto con España y consideró “exorbitante” la reacción de Pedro Sánchez: “Es un tema personal”

Escuchar

La Canciller Diana Mondino relativizó el conflicto diplomático con España y consideró que el ida y vuelta de comentarios que incluyó acusaciones entre el presidente Javier Milei y su par español, Pedro Sánchez “es un tema personal” que no incidiría en la relación política y comercial entre ambos países. En ese sentido, señaló que lo que le “quita el sueño es conseguir tratados internacionales” y mencionó en particular el pedido para ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La ministra de Relaciones Exteriores realizó las declaraciones durante su participación en La Noche de Mirtha Legrand, donde fue invitada junto con el gobernador de entre Ríos, Rogelio Frigerio; el secretario General de LA NACION, José del Rio; y el periodista Osvaldo Bazán. En ese contexto, la funcionaria se explayó sobre varias de las cuestiones de la política internacional y puso el foco en el cruce reciente entre el titular del Ejecutivo y el mandatario europeo.

Los invitados a La Noche de Mirtha Legrand Foto: @mirthalegrand

“Asociar un Estado a una persona no es habitual, es una tormenta en un vaso de agua. No hay razón para que un comentario se convierta en una cuestión de Estado”, sostuvo en relación a los dichos de Milei sobre la los casos de corrupción con los que vinculan a la esposa de Sánchez y a la consecuente reacción que tuvo la administración española de retirar a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso.

Mondino minimizó las expresiones del líder de La Libertad Avanza (LLA) y -en alusión a las denuncias sobre el caso- lo justificó en que “hizo referencia a algo que existe”. “La reacción ha sido tan exorbitante, hay una desproporción”, observó. “El punto es que puede haber habido algún error de un lado, que no concuerdo, pero del otro lado es [una respuesta] tan desproporcionada que sorprende”, agregó.

En esa línea, insistió en que “hay una confusión entre una persona y el Estado” que condujo a que el presidente español duplicara la apuesta en lugar de intentar aplacar el conflicto. “Desde Argentina no tenemos ningún inconveniente, no hemos respondido, [pero España] no sólo no se retira el embajador, sino que mantiene sus planes”. " Este es un problema de una persona, no es con una nación”, reiteró.

Diana Mondino y Javier Milei Instagram

Por otra parte, la titular de la Cancillería habló de los objetivos de su gestión. “Lo que me quita el sueño es conseguir tratados internacionales. Lleva años, pero hemos avanzado en estos meses”, reconoció y enumeró entre las principales acciones que llevó adelante desde que asumió el 10 de diciembre e trabajo “en el mercado con la Unión Europea”, así como el pedido de acceso a la OTAN, que es un sistema de defensa internacional”.

“Es una organización social; yo pensaba que era militar. Es una organización donde se están sumando otros países como Kenia. Se comparte información de muchas cosas de defensa, como ciberseguridad, terrorismo, temas donde el mundo tiene que colaborar unos con los otros”, detalló.

En cuanto a la relación con China, recordó que tiene la Ruta de la Seda, “donde se hacen muchas inversiones”. “La actividad que realizan es necesaria. Mientras paguen impuestos y hagan las cosas como todos los demás, no debería haber problema”, aseguró.

LA NACION