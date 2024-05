Diego Schwartzman anunció su retiro del tenis profesional: las 10 fotos que eligió para comunicarlo

Escuchar

Este domingo, en su cuenta de Instagram, el tenista Diego Schwartzman anunció el final de su carrera profesional. A los 31 años, el Peque elaboró un sentido comunicado donde argumentó que no estaba disfrutando plenamente de una actividad que lo catapultó entre los 10 tenistas más importantes del mundo en el año 2020.

“¡Qué viaje! Cuántos momentos que jamás imaginé, cuántas anécdotas que jamás soñé, cuánta gente conocí que me ayudó a crecer, que me enseñó tanto, que me convirtió en un jugador y una persona mucho mejor de lo que alguna vez alguien creyó que sería incluyéndome”, explicó Schwartzman quien acumuló casi 500 partidos en la máxima categoría y pondrá su punto final en febrero de 2025 en el ATP de Buenos Aires.

En esa misma línea, acongojado por el hecho de ponerle fin a su trayectoria, el Peque aclaró que “la intensidad” del circuito lo fue desgastando a punto tal de no disfrutar como en sus primeros días. “Lo viví con tanta intensidad que hoy me resulta difícil mantener. Todos esos momentos tan lindos se han convertido en algo que hoy lleva peso y me cuesta seguir disfrutando plenamente. Por un lado, dejar una vida que me dio tanto es una decisión demasiado difícil, pero, por otro lado, lo feliz que fui jugando al tenis me impulsa a seguir queriendo mantener la sonrisa dentro y fuera de la cancha como siempre lo hice”, deslizó.

A raíz de un posteo donde expuso sus sentimientos a flor de piel, el argentino recibió una gran cantidad de comentarios donde acompañaron su decisión. Entre las personalidades que le dejaron un comentario y se pusieron a disposición de él están Juan Sebastián Verón, Darío Cvitanich, Francisco Cerúndolo, Dominic Thiem, entre otros deportistas que actualmente siguen con su camino profesional y otros que tomaron la misma decisión que él.

Las 10 fotos que eligió Schwartzman para su anuncio

1. Diego siendo el Peque

La primera imagen que compartió en el álbum de fotos de su perfil de Instagram fue una propia de pequeño. Allí se lo puede ver al Peque siendo Peque, en sus inicios de su carrera profesional.

Peque Schwartzman anunció el fin de su carrera y eligió las mejores 10 fotos de toda su trayectoria

2. Con Rafael Nadal

El argentino mantuvo una buena relación con el mallorquín. Ambos se cruzaron en varios circuitos donde predominó el polvo de ladrillo. El historial registra 11 victorias para Nadal y tan solo una para el Peque en el año 2020, cuando lo enfrentó en el ATP de Roma.

Peque Schwartzman junto a Rafael Nadal Instagram @dieschwartzman

3. Junto a Roger Federer

La figura del suizo se convirtió en un ejemplo para cada uno de sus colegas. Según el exnúmero 1 del mundo, el Peque fue uno de los tenistas con mejor servicio a los que se enfrentó durante toda su carrera. En el historial, Federer le ganó en las cuatro ocasiones que lo enfrentó.

Diego Schwartzman junto a Roger Federer instagram @dieschwartzman

4. Junto a Novak Djokovic

El serbio mantuvo una gran amistad con el Peque Schwartzman. Ante cada aparición pública, Djokovic se deshizo en elogios para él como también para otros colegas argentinos. En el historial, el nacido en Belgrado fue implacable: 7 a 0.

Diego Schwartzman saluda a Novak Djokovic instagram @dieschwartzman

5. En la Laver Cup de 2022

Diego Schwartzman integró el equipo llamado Resto del mundo de la Laver Cup 2022, el cual se coronó por primera vez en la competición. Capitaneado por John McEnroe, la delegación de tenistas que integró el seleccionado fueron: Taylor Fritz, Félix Auger-Aliassime, Frances Tiafoe, Alex de Minaur y Jack Sock.

Diego Schwartzman en la Laver Cup 2022 instagram @dieschwartzman

6. Junto al emblemático John McEnroe

Capitán del equipo Resto del mundo en la Laver Cup 2022, Diego Schwartzman se llevó un grato recuerdo de esta leyenda del tenis, quien le brindó consejos y contención en medio del certamen.

Peque Schwartzman con John McEnroe instagram @dieschwartzman

7. Al ganar el título en Los Cabos, México

En el año 2019, el Peque compitió en este certamen mexicano donde logró el tan ansiado título. En el camino, el argentino le ganó a Ernest Gulbis, Mijaíl Kukushkin, Guido Pella y en la final, venció a Taylor Fritz en sets corridos.

El recuerdo de su título en Los Cabos (México) 2019 instagram @dieschwartzman

8. Campeón en Istanbul en 2016

A tres años de su debut profesional en la ATP, el Peque logró su primer título de su carrera en Istanbul, Turquía. Para ello, se debió batallar en la final ante el búlgaro Grigor Dimitrov por 6-7 (5), 7-6 (4) y 6-0, en un encuentro que duró 3 horas.

Uno de los tantos títulos que conquistó el Peque en su carrera tenística

9. Con el gran trofeo del mate del ATP de Buenos Aires

En 2021, Diego Schwartzman le ganó la final a Francisco Cerúndolo y se coronó en su tierra. En 2025, este torneo será el escenario de los últimos partidos de su carrera.

Diego Schwartzman campeón en el ATP Buenos Aires

10. Y del título que conquistó en Río de Janeiro en 2018

Para levantar un nuevo trofeo en su carrera, el Peque debió desgastarse físicamente para imponerse en la final al español Fernando Verdasco por 6-2 y 6-3.

Schwartzman y uno de sus últimos títulos en Brasil