La gran fiesta de Cambiaso. El número 1 del polo celebró en una divertida noche con su familia e invitados especiales

Este jueves por la noche, como cada año, La Dolfina celebró el inicio de la temporada argentina de polo -que tuvo su arranque el martes 24 con el Abierto de Hurlingham, en Pilar- con una divertida fiesta repleta de amigos, invitados especiales y sorpresas en el restó Águila Pabellón, en Palermo. No hay dudas de que fue una velada especial para el recordman Adolfo Cambiaso (49), que lleva treinta años con 10 goles de hándicap y jugará la Triple Corona con su heredero, Poroto (18), por tercer año consecutivo. “Para mí, jugar con mi hijo es algo increíble. En 2022 nos tocó ganarlo, y este año es muy importante, de disfrute; todo lo que venga demás será de yapa”, aseguró el oriundo de Cañuelas durante la presentación de los distintos equipos de La Dolfina (el suyo se completa con David “Pelón” Stirling y Juan Martín Nero), mientras sus ángeles guardianes -María Vázquez (49), su mujer, y sus hijas Mia (21) y Myla (14)- lo alentaban desde abajo del escenario.

La familia Cambiaso unida en el lanzamiento de la temporada de polo 2024 en Águila Pabellón, en Palermo. De izquierda a derecha: Mia, Adolfo, María Vázquez, Poroto y Myla. Foto: Matías Salgado

La realeza del polo. Adolfo y María, que se robó todas las miradas con un vestido strapless de encaje y transparencias firmado por El Camarín. Foto: Matías Salgado

Juan Martín Nero también estuvo acompañado por su mujer, Josefina Aldanondo, quien lució un vestido manga larga con brillos y botas cortas. Foto: Matías Salgado

David "Pelón" Stirling junto a su mujer, María José Vercellino, que llevó una imponente capa de terciopelo. Foto: Matías Salgado

Hacia el final de la noche, Poroto Cambiaso se dejó ver con su novia, Lara Tarlowski. Foto: Matías Salgado

Figuras del deporte y amigos de la casa. David Nalbandian y Diego “Peque” Schwartzman dijeron presente. Foto: Matías Salgado

Herederas de estilo. Mia Cambiaso optó por una monoprenda de Heidi Clair que complementó con campera de cuero, borcegos y un minibolso de Zadig & Voltaire. Myla, cada vez más parecida a su madre, apostó por el denim con un vestido mini de Zara que accesorizó con cinturón Diesel y borcegos. Foto: Matías Salgado

¡Hay equipo! La Dolfina Saudi Polo Team repite formación con David “Pelón” Stirling, Adolfo Cambiaso, Juan Martín Nero y Poroto Cambiaso. Foto: Matías Salgado

Una pareja con mucho estilo. Peque Schwartzman llevó un conjunto de lino, y la modelo Eugenia De Martino lució una camisa by Kosiuko, falda denim, blazer oversized Bowen, botas texanas Sarkany y bolso Polène Paris. Los enamorados ya comenzaron con los preparativos de su boda, que será en octubre del próximo año. Foto: Matías Salgado

El evento, que comenzó a las 20 y se extendió hasta la medianoche, contó con la presencia de algunas figuras del deporte amigas de la casa, como David Nalbandian, Diego “Peque” Schwartzman (que fue acompañado por su prometida, la modelo Eugenia De Martino, con quien se casará en octubre del año que viene) y Paula Pareto. La gran sorpresa de la noche fue cuando Manu Ginóbili apareció en la pantalla grande para charlar con Adolfo -fue una comunicación por videollamada, ya que el ex jugador de básquet reside en Texas- y felicitarlo por sus logros deportivos. “Sos un privilegiado, tenés que disfrutar y pasarla bien todo lo que puedas”, le dijo en relación a la posibilidad de competir una vez más junto a su hijo Poroto, en tanto bromeó sobre las expectativas que hay en torno al reencuentro de la Generación Dorada, después de 20 años, el próximo 2 de noviembre. “No sé de qué me voy a disfrazar porque el básquet no sería un deporte que vengo practicando últimamente”, dijo entre risas Ginóbili, que terminó su participación en el evento de La Dolfina con una divertida selfie a la distancia.

Una foto para el recuerdo. Diego “Peque” Schwartzman, Paula Pareto, Adolfo Cambiaso y David Nalbandian se sacan una selfie con Manu Ginóbili de fondo, que participó de la velada a través de una videollamada desde su hogar en Texas. Foto: Matías Salgado

Divertidos, los reconocidos deportistas argentinos posan para los fotógrafos. Foto: Matías Salgado

El encuentro de dos grandes. Manu Ginóbili sorprendió a Adolfo y el resto de los invitados al unirse, desde Estados Unidos, a los festejos por el inicio de la temporada argentina de polo. Foto: Matías Salgado

Durante la velada, los invitados degustaron una variada selección de quesos y charcutería dispuestos en una mesa principal. Además, hubo bandejeo de appetizers como empanadas, croquetas de berenjena, mini tortillas de papas y brochettes de verduras con carne; el plato principal fue risotto, y de postre, panqueques con dulce de leche, mousse de chocolate y mini pavlova con frutas de estación. El grupo de música acapella Vox Pop interpretó un variado repertorio -desde Bruno Mars hasta Miranda!- y, hacia la medianoche, el cachengue y el reggaetón encendieron la pista para coronar el festejo por lo alto.

Como siempre, María Vázquez acompañó a su marido en una noche tan especial y se adueñó de los flashes con un sensual diseño. Foto: Matías Salgado

Muy allegado a los Cambiaso, David Nalbandian posa junto a Myla y Poroto. Foto: Matías Salgado

Eugenia De Martino, el polista y Peque Schwartzman. Foto: Matías Salgado

Sarah Siegel Magness, patrona de La Dolfina. Foto: Matías Salgado

Madre e hija, unidas en una noche especial. Foto: Matías Salgado

Martina de Estrada Láinez, la mamá de Cambiaso, escoltada por su nieto. Foto: Matías Salgado

Ivana Figueiras llevó un total look Jazmín Chebar de minivestido mangalarga ceñido al cuerpo, mientras que su hermana Natalia lució un conjunto de mono y camisa by Etiqueta Negra. Foto: Matías Salgado

Las diosas de la noche. Eugenia De Martino y María Vázquez charlaron y posaron para la cámara de ¡HOLA! Argentina. Ambas complementaron su look con un blazer, aunque con estilos muy distintos. Foto: Matías Salgado

Mia junto a sus compañeras de equipo: Catalina Lavinia y Lía Salvo, una de las pioneras en el polo femenino argentino y reciente incorporación de La Dolfina. Falta Nina Clarkin, que aún está en Inglaterra. Foto: Matías Salgado

Lara Tarlowski, Francesca Caffarone, Milagros Makintosh, Mercedes Belaustegui y Juana Criado. Foto: Matías Salgado

El afectuoso saludo entre Mia y Nalbandian. Foto: Matías Salgado