Dónde ver el “El Método Scaloni”, la serie documental sobre el DT de la selección argentina

Esta semana se estrenó el documental de Diego Peskins, El método Scaloni, y causó sensación entre los fanáticos del fútbol. A pocos días de la inauguración del Mundial 2026, esta producción audiovisual relata el proceso del santafesino como director técnico de la selección argentina antes de la Copa del Mundo 2022 y en los años posteriores. Dónde podés verla.

Dónde ver El método Scaloni

Desde el 28 de mayo, el documental se encuentra disponible en la grilla oficial de Flow. Para aquellos que son clientes de Personal, tienen acceso a la plataforma con su usuario habitual y pueden verlo de manera ilimitada y sin un costo extra.

Emiliano "Dibu" Martínez es uno de los que ofreció su testimonio en el documental (Fuente: Captura de pantalla)

Se trata de una serie de tres episodios de 30 minutos cada uno, que abarca los comienzos de Scaloni como DT de la selección y luego hace un repaso de su trayectoria en el plantel, donde se muestran los aciertos y errores cometidos en su desempeño como líder de la albiceleste.

De qué trata el documental sobre Lionel Scaloni

El método Scaloni es un relato profundo e íntimo sobre el conductor de la Scaloneta. El eje central del documental se sostiene en entrevistas al propio Scaloni, pero también a todo el cuerpo técnico y a los jugadores.

Desde el comienzo y hasta el final, el hilo conductor es la frase que sostiene el santafesino siempre: “Si estamos bien, somos capaces”. Es una manera de dar cuenta que su “mantra” sirvió como pilar de apoyo constante para que los jugadores alcanzaran la cima en Qatar.

Lionel Messi es uno de los que ofreció su testimonio en el documental (Fuente: Captura de pantalla)

Además, la producción audiovisual no solo cuenta con figuras como Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Enzo Fernández o Rodrigo De Paul, sino que también aparecen entrenadores de la “vieja escuela”, como Diego “Cholo” Simeone y José Pékerman, quienes enriquecen el contenido desde su mirada y experiencia en el campo de juego.

A lo largo de los episodios, los jugadores reviven momentos icónicos, entre ellos algunos considerados “frustrantes”. Uno de los más recordados fue la charla técnica que intentó dar Scaloni en la previa del partido decisivo frente a Francia en el Mundial de Catar.

“Entramos a la charla. Scaloni ahí, 20 sillas allá, nosotros mirándonos, allá Scaloni que estaba hablando. Pone: ‘Bueno va a jugar el equipo así, qué sé yo. Fideo (Di María) por izquierda, le vas a hacer un quilombo tremendo por la izquierda, el partido está ahí, encaralo todos los tiros a Koundé, lo vas a matar’. Dos minutos está hablando”, empezó Dibu Martínez a rememorar ese momento.

“Bueno, qué sé yo, empieza a llorar. Empieza a llorar y dice: ‘Bueno, quiero decirles...’ Llorar, llorar. Y cuando quería hablar, peor”, reveló el arquero campeón del mundo sobre la profunda emoción que sentía el DT a pocos minutos de enfrentar a Francia en la final.

Rodrigo De Paul es uno de los que ofreció su testimonio en el documental (Fuente: Captura de pantalla)

Así como situaciones emotivas, también hay otras donde causan gracia. Los tres episodios de la serie exploran aspectos vinculados a la resiliencia, el compromiso, la unión y la construcción de una identidad del grupo, algo que en el Mundial de 2018 parecía roto. Ahí se demuestra que fueron capaces de superar momentos de incertidumbre hasta alcanzar la consagración.