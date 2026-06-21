El arbitraje de Darío Herrera en Bélgica vs. Irán: tarjeta roja, VAR, una polémica y cara a cara con Lukaku

En su debut en una Copa del Mundo, el árbitro argentino Darío Herrera tuvo que resolver algunas acciones controvertidas en el empate sin goles entre Bélgica e Irán, por la segunda fecha del Grupo G. Con la intervención del VAR, anuló lo que hubiera sido un golazo del conjunto persa; luego expulsó por cortar una ocasión manifiesta de gol al defensor belga Nathan Ngoy; y previamente, quedó cara a cara con el goleador Romelu Lukaku tras amonestarlo a los 3 minutos del primer tiempo.

Herrera, uno de los tres jueces principales designados por la Argentina en este Mundial, cumplió una correcta actuación en su estreno en la máxima competencia. Alejado de las controversias que habitualmente lo tienen como protagonista en el torneo doméstico, el árbitro condujo sin mayores inconvenientes el desarrollo del 0-0 entre belgas e iraníes.

Herrera habla con Beiranvand, arquero y figura de Irán, quien fue embestido por Lukaku (Photo by Richard HEATHCOTE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) RICHARD HEATHCOTE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A los 3 minutos, Lukaku fue a buscar un posible rebote del arquero Alireza Beiranvand y, pese a no tener intención, lo impactó en el rostro dentro del área chica. Herrera, quien acertadamente no consideró que se tratara de juego brusco grave, pero sí de una acción temeraria, le mostró la tarjeta amarilla al artillero.

Enojado por la determinación, Lukaku se plantó delante del referí, ya que entendía como desproporcionada la decisión. Más allá del visible enfado que tenía, el exatacante de Inter de Milán no incurrió en ninguna acción que significara una falta de respeto o exceso ante el árbitro, quien a partir de ahí intentó marcar el temperamento que tendría en el resto del encuentro.

¡LUKAKU le pidió explicaciones a DARIO HERRERA por la amarilla que recibió ante Irán! pic.twitter.com/GbYcJFcJ7S — TyC Sports (@TyCSports) June 21, 2026

Con sus compatriotas Cristian Navarro y Gabriel Chade como jueces de línea, a los 24 minutos Herrera esperaría la colaboración de Hernán Mastrángelo, el juez argentino que estaba a cargo del VAR. Luego de una jugada preparada de Irán, en la que Taremi se desprendió de la barrera para recibir un pase inesperado y definir con certeza ante Thibaut Courtois, la tecnología sería clave.

De forma milimétrica, el sistema semiautomático indicó que el 9 de Irán estaba apenas adelantado por su espalda, por lo que Herrera informó que la acción quedaba sin efecto y el grito de los asiáticos, anulado. El partido tuvo un total de 16 faltas (nueve de Irán y siete de Bélgica), de las cuales dos se llevarían mayor atención.

Voy a hacer de cuenta que este gol valió.pic.twitter.com/P3Sv9d6Z2P — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) June 21, 2026

En la etapa complementaria, Ngoy falló en un pase atrás hacia Courtois, Taremi se llevó la pelota y empezó su carrera hacia el arco rival: desesperado, Ngoy se abalanzó para detener al atacante y lo bajó. Herrera, sin dudar, le mostró la lógica tarjeta roja al zaguero belga por interrumpir una ocasión manifiesta de gol, a los 21 minutos de esa segunda parte.

Herrera expulsa correctamente a Ngoy, que se agarra la cabeza por su error (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La única acción en la que el criterio del árbitro argentino estuvo a contramano de una sanción correcta fue cuando Trossard, 10 de Bélgica, recibió una dura patada en la pantorrilla. La entrada de Alireza Jahanbakhsh, de hecho, dejó destrozada parte de la media del futbolista, quien reclamó que la jugada terminara con una amonestación para su rival. Herrera no mostró lo que era la correspondiente amonestación, o algo más, y tampoco recibió aviso de parte del VAR.

¡Mira nada más como quedó! 😳



Alireza Jahanbakhsh le dejó un recuerdito a Leandro Trossard y el árbitro sólo marcó falta. #TNTSports2026 pic.twitter.com/bkTNOfS1hV — TNT Sports México (@tntsportsmex) June 21, 2026

En una Copa del Mundo en la que se prioriza darle continuidad al juego y las amarillas aparecen en cuentagotas, sólo Lukaku y el iraní Saeid Ezatolahi vieron el cartón de ese color durante los 90 minutos.

En el cierre del juego, los 5 minutos que marcó Herrera resultaron exiguos en función del tiempo que implicó la pausa de rehidratación, la salida por roja de Ngoy y las modificaciones realizadas por los entrenadores.A los 41 años, el árbitro que dirige por primera vez en un Mundial completó una tarea correcta y sus decisiones no influyeron negativamente en el desarrollo del juego.