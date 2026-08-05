Atlético de Madrid avanza con primera oferta millonaria para contratar a Cuti Romero

Con el argentino Nahuel Molina y el italiano Matteo Ruggeri muy cerca de emigrar a Roma y Aston Villa, respectivamente, Atlético de Madrid acelera para concretar la incorporación de un defensor que representa un antiguo anhelo del club y de Diego Simeone. Cristian Romero, el Cuti, podría desembarcar en el Aleti en los próximos días.

El defensor Cristian Romero tiene contrato con Tottenham Hotspur, pero pretende ser transferido: Madrid sería su destino George Wood - Getty Images Europe

El conjunto español tiene preparada su primera oferta a Tottenham, actual club del cordobés, de unos 30 millones de euros. El zaguero central de la selección argentina, que cuenta con el compromiso de los Spurs de dejarlo salir en este mercado de pases, también tiene la opción de Inter de Milán. Pero, según los medios españoles, Romero, de 28 años, preferiría ser parte del equipo que dirige el Cholo Simeone. Incluso, en el mercado de pases del año pasado, el club colchonero ya había intentado reforzarse con Romero pero no hubo acuerdo económico.

Las ventas de los defensores Ruggeri y Molina (en este caso, por unos 19 millones de euros al conjunto de la capital italiana) son fundamentales para Atlético de Madrid pensando en la operación por Romero. ¿Por qué motivo? Porque hace caja y libera una porción de la masa salarial del plantel. Tras la Copa del Mundo y mientras disfruta de sus últimas horas de vacaciones, las versiones indicaron que Inter de Italia sería el destino de Romero, sin embargo hubo alteraciones en el camino y el argentino es el gran objetivo del Aleti.

Cuti Romero, actuando para Tottenham y marcando a Julián Alvarez, podría ser compañero de la Araña en Atlético de Madrid, siempre y cuando el delantero no emigre a Barcelona JAVIER SORIANO - AFP

“Pese a que el Inter también sueña con su incorporación manifestada en una propuesta al Tottenham de 35 millones fijos más cinco en variables, la prioridad de Romero sigue siendo jugar en Madrid. De hecho, tras frustrarse su llegada al Metropolitano y firmar una millonaria renovación con el Tottenham hasta 2029, el central incluyó una cláusula especial ante una posible llamada de los tres grandes de LaLiga”, publicó el diario Marca, de España.

Nahuel Molina, el lateral derecho que no tuvo una buena actuación durante el Mundial, saldría de Atlético de Madrid para actuar en Roma LUIS ROBAYO - AFP

En cuanto a Molina (de 28 años), también jugador de la selección que conduce Lionel Scaloni, firmaría un vínculo con Roma por cuatro años y recibiría honorarios que se acercan a los que percibe en Atlético de Madrid. Vale recordar que hace pocos días otro argentino se sumó al conjunto de la capital italiana: el delantero Santiago Castro, proveniente de Bolonia, a cambio de 35 millones de euros.