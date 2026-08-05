LA NACION

Atlético de Madrid avanza con primera oferta millonaria para contratar a Cuti Romero

El conjunto español, que vendería a Nahuel Molina a Roma, tiene como prioridad al zaguero cordobés de la selección nacional y Tottenham

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
HOUSTON, TEXAS - JULY 04: (L-R) Emiliano Martinez, Cristian Romero and Nahuel Molina of Argentina line up for the national anthem prior to the CONMEBOL Copa America 2024 quarter-final match between Argentina and Ecuador at NRG Stadium on July 04, 2024 in Houston, Texas. Omar Vega/Getty Images/AFP (Photo by Omar Vega / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
HOUSTON, TEXAS - JULY 04: (L-R) Emiliano Martinez, Cristian Romero and Nahuel Molina of Argentina line up for the national anthem prior to the CONMEBOL Copa America 2024 quarter-final match between Argentina and Ecuador at NRG Stadium on July 04, 2024 in Houston, Texas. Omar Vega/Getty Images/AFP (Photo by Omar Vega / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)OMAR VEGA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con el argentino Nahuel Molina y el italiano Matteo Ruggeri muy cerca de emigrar a Roma y Aston Villa, respectivamente, Atlético de Madrid acelera para concretar la incorporación de un defensor que representa un antiguo anhelo del club y de Diego Simeone. Cristian Romero, el Cuti, podría desembarcar en el Aleti en los próximos días.

El defensor Cristian Romero tiene contrato con Tottenham Hotspur, pero pretende ser transferido: Madrid sería su destino
El defensor Cristian Romero tiene contrato con Tottenham Hotspur, pero pretende ser transferido: Madrid sería su destino George Wood - Getty Images Europe

El conjunto español tiene preparada su primera oferta a Tottenham, actual club del cordobés, de unos 30 millones de euros. El zaguero central de la selección argentina, que cuenta con el compromiso de los Spurs de dejarlo salir en este mercado de pases, también tiene la opción de Inter de Milán. Pero, según los medios españoles, Romero, de 28 años, preferiría ser parte del equipo que dirige el Cholo Simeone. Incluso, en el mercado de pases del año pasado, el club colchonero ya había intentado reforzarse con Romero pero no hubo acuerdo económico.

Las ventas de los defensores Ruggeri y Molina (en este caso, por unos 19 millones de euros al conjunto de la capital italiana) son fundamentales para Atlético de Madrid pensando en la operación por Romero. ¿Por qué motivo? Porque hace caja y libera una porción de la masa salarial del plantel. Tras la Copa del Mundo y mientras disfruta de sus últimas horas de vacaciones, las versiones indicaron que Inter de Italia sería el destino de Romero, sin embargo hubo alteraciones en el camino y el argentino es el gran objetivo del Aleti.

Cuti Romero, actuando para Tottenham y marcando a Julián Alvarez, podría ser compañero de la Araña en Atlético de Madrid, siempre y cuando el delantero no emigre a Barcelona
Cuti Romero, actuando para Tottenham y marcando a Julián Alvarez, podría ser compañero de la Araña en Atlético de Madrid, siempre y cuando el delantero no emigre a Barcelona JAVIER SORIANO - AFP

“Pese a que el Inter también sueña con su incorporación manifestada en una propuesta al Tottenham de 35 millones fijos más cinco en variables, la prioridad de Romero sigue siendo jugar en Madrid. De hecho, tras frustrarse su llegada al Metropolitano y firmar una millonaria renovación con el Tottenham hasta 2029, el central incluyó una cláusula especial ante una posible llamada de los tres grandes de LaLiga”, publicó el diario Marca, de España.

Nahuel Molina, el lateral derecho que no tuvo una buena actuación durante el Mundial, saldría de Atlético de Madrid para actuar en Roma
Nahuel Molina, el lateral derecho que no tuvo una buena actuación durante el Mundial, saldría de Atlético de Madrid para actuar en RomaLUIS ROBAYO - AFP

En cuanto a Molina (de 28 años), también jugador de la selección que conduce Lionel Scaloni, firmaría un vínculo con Roma por cuatro años y recibiría honorarios que se acercan a los que percibe en Atlético de Madrid. Vale recordar que hace pocos días otro argentino se sumó al conjunto de la capital italiana: el delantero Santiago Castro, proveniente de Bolonia, a cambio de 35 millones de euros.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. El jugador multicampeón con Boca que se suma como nuevo refuerzo de Barracas Central
    1

    Esteban Rolón: el jugador multicampeón con Boca llega como nuevo refuerzo a Barracas Central

  2. River empieza a desprenderse de los futbolistas marginados: Subiabre y Salas ya tienen destino
    2

    River empieza a desprenderse de los futbolistas marginados: Subiabre y Salas ya tienen destino

  3. Balón de Oro 2026: principales candidatos y cuándo se entrega
    3

    Balón de Oro 2026: principales candidatos y cuándo se entrega

  4. Escándalo en Platense: el capitán se quiso meter a la platea a pelear y tuvieron que pararlo entre cuatro
    4

    Escándalo en Platense: el capitán se quiso meter a la platea a pelear y tuvieron que pararlo entre cuatro