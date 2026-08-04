Qué se sabe de la muerte de Natasha Ward, la promesa del atletismo de 21 años

El atletismo internacional se encuentra de luto tras conocerse la noticia de la muerte de Natasha Ward, una deportista de 21 años que era considerada una de las grandes promesas de la disciplina a nivel mundial. La joven australiana, quien se destacaba en las pruebas de medio fondo, perdió la vida recientemente, lo que deja un vacío profundo en el ámbito deportivo de Nueva Gales del Sur y en su entorno cercano, según informaron las entidades que dieron a conocer la noticia a través de comunicados oficiales.

Tanto la Federación de Atletismo de Nueva Gales del Sur como el Sutherland District Athletics Club confirmaron la información durante las últimas horas, aunque optaron por no revelar las causas del fallecimiento. En sus comunicados, ambas organizaciones solicitaron encarecidamente a la prensa y a la opinión pública que se mantenga el respeto y la privacidad para la familia de Ward durante este periodo de duelo. Hasta el momento, no trascendió ningún dato adicional sobre los motivos de su muerte, por lo que se mantiene un estricto hermetismo sobre las circunstancias del suceso.

Murió Natasha Ward, una de joven promesa del atletismo mundial, a los 21 años Facebook

Ward era una atleta en pleno ascenso que alternaba sus éxitos en la pista con una formación académica constante. Según su perfil profesional, cursaba la carrera de Ciencias del Ejercicio y el Deporte en la Universidad Macquarie de Sídney. Su trayectoria deportiva, marcada por la disciplina, la llevó a competir en distancias de 400, 800 y 1500 metros, destacándose especialmente en los circuitos nacionales. En abril de este año, su nivel competitivo quedó reflejado al obtener la medalla de bronce en la prueba de 800 metros durante el Campeonato Nacional UniSport. Estos logros fueron el resultado de años de trabajo, desde su etapa juvenil en los Campeonatos Escolares de Nueva Gales del Sur.

Más allá de su rendimiento deportivo, quienes la conocieron resaltaron sus cualidades humanas. En un sentido comunicado difundido en redes sociales, el Sutherland District Athletics Club describió a Natasha como una integrante activa y comprometida. “Más allá de sus logros en la pista, Natasha era una persona muy querida en nuestra comunidad. Su amabilidad y alegría conmovieron a todos los que tuvieron la suerte de conocerla; su sonrisa contagiosa y su cálida personalidad han dejado una huella imborrable”, expresó la entidad. Asimismo, sus compañeros destacaron que siempre estaba dispuesta a colaborar con el equipo en las competencias de relevos.

El Club de Atletismo del Distrito de Sutherland mencionó el lado más personal de Natasha Ward Captura Instagram (@sutherlandathletics)

El impacto de su partida también se reflejó en testimonios de personas que interactuaron con ella fuera del ámbito profesional. Alicia DePasquale relató en Facebook su sorpresa al enterarse de la noticia y recordó una reciente visita a un local de indumentaria deportiva donde Ward trabajaba: “Esta hermosa joven nos atendió a mi hijo y a mí hace apenas unas semanas; tenía muchísimos conocimientos y se tomó el tiempo de explicarnos las diferencias entre las zapatillas para encontrar el par adecuado”. Por su parte, el corredor Nathan Breen manifestó en redes sociales: “Jamás olvidaré cuando bajé por la escalera mecánica mientras ella subía para su descanso, nos sonreímos al cruzarnos y su calidez fue inolvidable”.

Alicia DePasquale, una mujer que conoció a la deportista, recordó el encuentro que mantuvo con ella pocas semanas antes de su muerte Facebook

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA