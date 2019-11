Eduardo Coudet y su momento en Racing

Son semanas intensas en Racing, a partir de la noticia de que Eduardo Coudet dejará de ser el entrenador a fin de año para desembarcar en Inter, de Porto Alegre. Y al todavía técnico de la Academia el tema lo incomoda. Lo evidenció una vez más en la conferencia de prensa de este viernes, donde hizo mención al caso.

"Intento mantenerme fuera de todo lo que se dice. Estamos muy concentrados, sabiendo lo que se viene. Siendo conscientes de que tenemos cinco partidos hasta fin de año y que no nos desconcentra todo lo que se diga. Intento mantenerme al margen de todo. Obvio que las cosas te llegan, estás al tanto. Lo manejamos con tranquilidad con los muchachos. Después lo que se hable no son realidades, no son verdades. Más que te afecta, te da bronca. Tengo la seguridad, puedo afirmar y poner las dos manos sobre la mesa tranquilo, de que no estoy en ningún lado que no sea Racing. Y a eso sumale un mensaje, no sé con qué intención, de que no solo estoy afuera, sino que me quiero llevar jugadores. No sé cuál es el objetivo de ese mensaje. En los clubes grandes pasan estas cosas. Pero no son agradables", sostuvo Coudet.

Eduardo Coudet, ante las informaciones que lo sitúan fuera de Racing 02:24

Video

Sobre lo que pasará a fin de año, Coudet, que prepara el partido del domingo con Huracán por la fecha 13 de la Superliga, agregó: "Es mentira que tengamos tomada la decisión de irnos. Siempre dijimos que nos íbamos a juntar a fin de año para hablar. El tema tomó más trascendencia porque salió a la luz el interés de otra institución, pero no nos cambia la manera de planificar las cosas que tenemos, que hicimos desde que arrancó el semestre. A fin de año veremos qué análisis hacemos. No perdimos el rumbo. Al equipo cada vez lo veo mejor futbolísticamente".

Respecto de la formación para enfrentar a Huracán, Coudet confirmó este equipo: Arias; Pillud, Nery Domínguez, Donatti y Mena; Marcelo Díaz; Barbona, Zaracho y Rojas; Cristaldo y Lisandro López.