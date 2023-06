El clásico de Manchester, United vs. City, por la FA Cup: Alejandro Garnacho, Julián Álvarez y aquella vez en que Pep Guardiola podía llegar a dirigir a su rival de este sábado

escuchar

Abril de 2012. Pep Guardiola anunció su salida de Barcelona y, semanas más tarde, se citó en Nueva York con sir Alex Ferguson, el prócer de Manchester United que siempre había espiado con desvelo a su pequeño gran rival de la otra frontera, el City, con frases despectivas como “el vecino ruidoso”. El gigante vivía aires de cambio: el gran hombre sentía que el retiro era un viejo tranvía que estaba por alcanzarlo. Lo haría, finalmente, un año y dos meses después (9733 días y 1392 partidos), pero mientras tanto se citaba con el catalán, el creador de la mejor obra de todos los tiempos, según los especialistas. Messi, Xavi, Iniesta. Y ocho artistas más, según pasaban los años.

“Me invitó a un súper restaurante”, contó Guardiola años atrás. “Pasamos un buen rato. Mi inglés no es demasiado bueno y cuando Alex habla rápido, a veces tengo problemas para entenderlo. Quizá por eso no le entendí si me lo ofreció o no”, bromeó, con su estilo. Tiempo después, hizo escuela en Bayern. Años más tarde, recuperó la nostalgia de aquel Barcelona en Manchester City, el repetido campeón de la Premier League, instalado ahora en otra final de la Champions League (el sábado 10, contra el Inter de Lautaro Martínez en Estambul), y con la mente fría y el corazón caliente puestos en el clásico de la segunda ciudad más influyente del Reino Unido. Este sábado, a las 11 de la Argentina y en Wembley, United vs. City, la definición por la Copa FA, con transmisión de ESPN.

Admiración mutua entre Feguson y Guardiola, emblema histórico del United y referente actual del City. John Peters - Manchester United

Pep jamás fue local en Old Trafford. Es el último eslabón de una historia imposible, la del City: el huérfano de títulos, el club de los trabajadores (y unos cuantos perdedores), es cada día más grande. Y no sólo por los millones de Oriente Medio. Ya no mira a prudente distancia a su archirrival: el equipo ciudadano suele faltarle el respeto al United –el más grande, mano a mano con Liverpool–, que debe reconstruir su leyenda.

Estará Alejandro Garnacho, que con el corazón argentino es el futuro de la selección. Del otro lado, Julián Alvarez, también en el banco de suplentes, está tocado con la varita mágica: todo lo que roza es oro. Y mucho antes de Qatar. Se trata de una final, de un título. El City es voraz desde Kun Agüero hasta hoy: tantos años con el estómago vacío, que a lo que ve, lo devora. Tiene en sus manos la posibilidad de ser el segundo club inglés en sellar un triplete, luego del de United en 1999. Guardiola estimula: “No deben tener miedo. Somos vecinos, los vecinos siempre son amables entre ellos”.

Julián Álvarez, tocado por la varita mágica también en el City. Martin Rickett - PA Wire

El rugido se hizo ensordecedor en Old Trafford, cita la agencia AP, cuando Erik ten Hag, un pretendido discípulo de Pep, se dirigió a los hinchas después del laborioso 2-1 sobre Fulham y, desde el círculo central, les recordó el papel que tenían para preservar el mayor logro en la historia del club. “Queda un partido más en esta temporada”, dijo el director técnico del United a la gente y a los jugadores que estaban frente a él. La consigna es dejar la piel en el estadio de Wembley, la primera casa del fútbol mundial. “Contamos con ustedes”, apuntó al público, que alzaba los puños en gesto desafiante. “Ellos van a dejarlo todo cuando ustedes los alienten, y estoy seguro de que tenemos una buena oportunidad de traer la copa de vuelta a Old Trafford”, gritó el hombre nacido en Países Bajos, que superó varias tempestades, más allá de Cristiano Ronaldo.

Para el United, la cuestión va más allá de atrapar un segundo trofeo en la 2022/2023, luego de que la consagración en la Copa de la Liga en febrero pusiera fin a una sequía de seis años sin títulos, y también de coronar una alentadora primera campaña con Ten Hag al mando. Se trata de preservar el estatus del United como el único club inglés que ha conseguido el triplete Premier League, Copa FA y la Copa de Europa en una misma temporada.

Alejandro Garnacho festeja su gol a West Ham United por la Copa FA; lesionado Lisandro Martínez, el joven delantero es la única presencia argentina posible en el United en esta final. LINDSEY PARNABY - AFP

El City, después de todo, está a dos victorias de emular esa gesta. Se trata de la primera final copera entre los rivales de Manchester. Por supuesto: el cuadro celeste es el favorito, entonado por su sensacional nivel desde febrero para desalojar a Arsenal de la cima de la Liga Premier y dejar en el camino a Bayern y Real Madrid en el mejor torneo de clubes del mundo. Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Phil Foden, Bernardo Silva, Ilkay Gündogan, Jack Grealish, Julián: un festín de la audacia.

Con un equipo más débil, alineando a varios juveniles, el City sucumbió por 1-0 en su visita a Brentford en la última fecha de la Premier el pasado domingo. El resultado acabó con una racha invicta que alcanzó 25 partidos en todas las competiciones, incluidos 20 triunfos. En esa serie sobresalieron tres goleadas contra rivales de fuste: 4-0 a Real Madrid, 3-0 a Bayern y 4-1 a Arsenal. En octubre, el City vapuleó con un 6-3 al United.

Compacto del penúltimo cruce entre los Manchester, en octubre

Todos esos partidos tuvieron lugar en el estadio del City, que no fue tan arrollador en canchas ajenas. Éste es uno de los elementos que alimentan la ilusión del United, el gigante dormido, que procura su 13ª Copa FA y quedar apenas por detrás de las 14 de Arsenal en la tabla histórica.

Erling Haaland suma 52 goles entre todas las competencias en una alucinante primera temporada como citizen, pero el noruego consiguió apenas un tanto en sus últimos seis partidos. El United cerró la Premier con cuatro victorias seguidas. Y en la última pulseada vecinal, en enero, se impuso por 2 a 1 con un indescifrable Marcus Rashford.

Resumen del último enfrentamiento

Pep va por el 34º trofeo de su carrera como entrenador, y el 13º en siete años en el City. “No voy a pensar sobre el triplete hasta cuando llegue a Estambul, con dos títulos en mi bolsillo”, advierte Guardiola, el gran DT con ínfulas de rey del fútbol mundial, que alguna vez casi asumió las riendas del lado rico de la ciudad.