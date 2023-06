Diego Schwartzman se despidió en la tercera rueda de Roland Garros ante Stefanos Tsitsipas y saldrá del top 100 por primera vez desde 2014

escuchar

PARÍS (Enviado especial).– Diego Schwartzman se muerde los labios. Gira su cabeza hacia el rincón del court Suzanne-Lenglen, el segundo en jerarquía de Roland Garros , donde se ubica el puñado de personas que lo acompañan. Busca explicaciones, pero no las encuentra. Se frustra, se acomoda la gorra, maldice, se siente impotente, vuelve a acomodarse la gorra. Al margen de que su nivel ya no es el de otros tiempos, es el rival el que tiene la mayor porción de la culpa de lo que sucede sobre el polvo de ladrillo. Stefanos Tsitsipas , quinto preclasificado, finalista en el Bois de Boulogne hace dos años, luce altamente superior al Peque: en velocidad, pureza de impactos, precisión en el saque, desplazamientos... No hay vuelta atrás. Esta vez, el porteño no tiene chances y se despide en la tercera rueda. El griego, con contundencia, lo derrota por 6-2, 6-2 y 6-3, en 2h3m.

Hubo algunos escasos momentos en los que Schwartzman se afirmó, logró frenar el envión de Tsitsipas, levantó los brazos tratando de contagiarse de los aplausos que le obsequió el público e impactó con pimienta y altura..., pero no prosperaron en el tiempo; fueron momentos efímeros, apenas. Tsitsipas, dueño de un latigazo de revés de una mano y de una capacidad atlética extraordinaria, le hizo pasar un mal momento al argentino que había llegado con muy poca energía a París y que, luego de ganar dos partidos (ante el español Bernabé Zapata Miralles y el portugués Nuno Borges), se marcha al menos un poco mejor de ánimo, con algunas certezas más que las que acarreaba en la valija.

La caída frente al quinto del ranking mundial no deja de ser lógica para Schwartzman, que en Roland Garros consiguió dos triunfos revitalizantes en medio de su muy mala temporada. Jean-Francois Badias - AP

El Peque sabía que la defensa de los valiosos 180 puntos por los octavos de final del año pasado era un desafío importante (y complejo teniendo en cuenta su presente), y que, de no lograrlo, lo despojaría de un lugar entre las mejores cien raquetas del mundo. Eso sucederá: cuando se actualice el ranking, el jugador entrenado por Juan Ignacio Chela pasará del puesto 95º a aproximadamente el 105º. Desde la semana del 4 de agosto de 2014, cuando saltó del 100º al 98º, Schwartzman siempre se había mantenido en el top 100, y alcanzó su mejor posición en octubre de 2020 (8ª).

Tsitsipas, dueño de un estupendo revés de una mano, fue superior al argentino en todos los aspectos del juego. Jean-Francois Badias - AP

Schwartzman tuvo un rendimiento opaco. Incluso, por momentos se dejó ganar por el desánimo. No logró sacar con seguridad; de hecho, cometió seis doble faltas, logró el 61% en primeros servicios, ganó el 58% de puntos con el primer saque y sólo el 29% con el segundo. Tsitsipas le quebró seis veces el saque. Schwartzman, que logró el mejor resultado de su carrera en torneos de Grand Slam al alcanzar las semifinales de Roland Garros 2020 y, con 23 triunfos, es el segundo argentino en victorias en el Abierto de Francia, se despidió con incertidumbre sobre el futuro. Tsitsipas, asimismo, dejó la cancha sabiendo que el austriaco Sebastian Ofner, 118º y quien venció al italiano Fabio Fognini en cinco sets, será su rival en los octavos de final (en los cuartos de final puede cruzarse con Carlos Alcaraz).

Excelente revés de Tsitsipas por fuera de la red

