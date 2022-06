El conmovedor de gesto de Jodie Burrage con un ball boy en la primera ronda de Wimbledon: “Estuve en su lugar”

El comienzo de Wimbledon dejó una actitud que recorrió el mundo y no precisamente por el aspecto deportivo. Jodie Burrage se encontraba metida en su partido, cuando descubrió que un ball boy necesitaba ayuda y no dudó en brindársela. El sentido gesto de la tenista británica no pasó desapercibido y capturó la atención de todos los presentes.

El torneo de Wimbledon ya empezó tanto en la división masculina como femenina y las miradas del mundo del tenis están puestas sobre cómo se desarrolla. Este año, el Grand Slam tiene la particularidad de que no entrega puntos para los rankings de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y la Asociación de Tenis Femenino (WTA por sus siglas en inglés), debido a una controversial decisión del torneo.

Por la guerra entre Rusia y Ucrania, Wimbledon tomó la decisión de no dejar participar jugadores rusos. En respuesta, las asociaciones decidieron que el torneo no afecte en el ranking y que sea solamente de exhibición. A pesar de esto, la lista de participantes incluye a una gran cantidad de figuras que dejan todo por imponerse y avanzar en la tradicional competencia.

Un ejemplo de estos jugadores es el de Jodie Burrage, la tenista británica de 23 años que actualmente tiene el puesto 141 del ranking de la WTA. Por la primera ronda del torneo, Burrage se enfrentó a Lesia Tsurenko, actual N°101 del mundo.

El encuentro se disputó en la cancha 18 y más allá de lo estrictamente deportivo, tuvo una situación que llamó la atención de todos. Cuando comenzaba el segundo set, uno de los ball boy parecía estar enfermo. Ante el aparente mal estado de salud del chico, Burrage corrió en su auxilio.

En una primera instancia, el partido se detuvo y el ball boy se sentó. La británica usó este parate para dirigirse hasta la heladera y buscarle agua y un gel energético que tenía reservado para consumir durante el encuentro, según recopiló CNN.

Jodie Burrage le acercó una golosina al ball boy BBC

Su actitud contagió al público y la gente que observaba el encuentro en la cancha 18 de Wimbledon se involucró. Uno de los presentes ofreció un paquete de gomitas que finalmente el ball boy comió para levantar su nivel de azúcar en sangre. Durante los minutos que tardó la asistencia médica en llegar y sacar al afectado de la cancha, Burrage se mantuvo junto a él y le dio todo su apoyo.

Jodie Burrage mientras asistía al ball boy BBC

“Dijo que se sentía muy débil. No podía hablar. Fue bastante angustioso de ver”, declaró más tarde ante los medios presentes. En esa misma línea, valoró la llegada de la golosina y remarcó que el gel energizante no tiene un sabor agradable.

Por último, la británica recordó una mala experiencia que tuvo en el torneo y aseguró que trató de ser colaborativa con el afectado: “No estaba en una posición cómoda y solamente traté de ayudar lo más posible. Una vez tuve un ataque de pánico acá en juniors, así que estuve en su lugar. De alguna manera, un poco sé cómo se estaba sintiendo”.

Aunque su gesto será lo que predomine y quede en la memoria, la jornada no fue positiva en lo deportivo para Burrage. La jugadora de 23 años cayó por 6-2 6-3 ante Tsurenko.