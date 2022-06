La historia de Lalo, un hincha de Lanús que recibió la ayuda inesperada de un ídolo de Banfield

Eduardo Martínez tiene 45 años y es reconocido en Twitter con el usuario Lalo Granate, en una clara identificación con Lanús, el club de sus amores. Debido a una enfermedad llamada encondromatosis múltiple, se encuentra postrado en una cama y requiere una intervención quirúrgica para poder mejorar su calidad de vida. Así lo hizo saber a través de un posteo, que puso en alerta a todos los “granates” pero, también, a una impensada mano solidaria.

De la noche a la mañana, Lalo recibió ese espaldarazo suficiente para que su lucha continúe, a pesar de todas las dificultades que no le permiten mantenerse parado y ni siquiera sentado a causa de sus hernias. En diálogo con LA NACION, contó cómo se dio el inicio de esta movida que apunta a conseguir medio millón de pesos: “Se me dio por querer cerrar todo, encerrarme en mí y no hablar más con nadie. Me despedí de todos en Twitter y al otro día, no sé, fue Dios que me desperté con un montón de mensajes de apoyo, que no cierre la cuenta, hasta gente de Banfield. Todo esto es una caricia al alma y me da fuerza para no decaer”.

Y, en esa cruzada por juntar el dinero que le permita operarse, apareció Darío Cvitanich, ídolo del Taladro, histórico rival de Lanús.

El chat de Darío Cvitanich donde confirmó su colaboración con Lalo Foto: @GranateMecanico

La referencia de Cvitanich le cambia el tono de voz a Lalo, que aún no magnifica cómo un jugador del clásico rival de Lanús le tendió una mano con una colaboración. Retirado de la actividad profesional hace unos meses, el atacante se contactó, mediante mensaje privado, con la cuenta @GranateMecanico, y puso a disposición camisetas de jugadores del Granate que intercambió en algún encuentro con el objetivo de se rifen para alcanzar el objetivo económico. Y eso no fue todo: transfirió una suma de dinero a una cuenta donde se están juntando los fondos suficientes para empezar la operación en una clínica privada.

En el texto de la conversación, el exjugador de Boca, Ajax y Racing reveló un dato que trae una historia atrás: Lalo bloqueó su cuenta al querer chicanearlo, en una “pica” futbolera. “Me sorprendió un montón lo que hizo, se nota que es un buen tipo a pesar de la rivalidad y los goles que nos hizo. Lo tenía bloqueado por un posteo que hice en su momento donde mencioné que varios ídolos de Lanús, Newell’s, Racing, volvieron a su club y salieron campeones, cosa que él no, pero para que no se ofenda lo bloqueé para que no lo lea y al final él me trató de ubicar a mí, fue todo al revés”, contó Lalo.

Un duro camino en busca de la sanación

Hace ocho años, Lalo afrontó una operación de vesícula que decantó en una hernia que hoy en día lo tiene a maltraer y que su operación, según cálculos estimativos de una clínica privada, rondan, en principio, entre los 500 y 600 mil pesos, más la consulta a un profesional. “Es una molestia que va aumentando, sentís que te están clavando cuchillos, es insoportable, no podés moverte. Todo a esta altura te hace mal, te deprime, bajonea y en lo anímico te termina de voltear, cuando uno quiere asomar la cabeza, te la baja completamente”, aseveró.

La iniciativa de unos hinchas de Lanús para contribuir económicamente a la operación de Lalo

Lalo, quien también es partícipe de una filial de José Sand, uno de los ídolos de la entidad, subrayó que “no quiere dar lastima” y aspira a que se pueda costear una operación, que hasta hace unos días parecía completamente inviable por sus altos costos. Del otro lado de la pantalla, Lautaro Acosta, otro jugador emblema de Lanús, también dijo presente: le envió un mensaje de aliento para que su lucha no claudique.

Quien también sumó un granito de arena a la situación y se alineó a Cvitanich -en su condición de hincha del Taladro- fue el conductor Guillermo Catalano, más conocido como “Fierita”, quien en sus redes promocionó una iniciativa basada en desbloquear a algún usuario por un colaboración económica para el damnificado.

El aporte solidario de Fierita al conocer el caso de Lalo

#TodosxLALO se convirtió en la bandera de los hinchas de Lanús para ayudar a un hincha en las redes sociales, que, dentro de la toxicidad que se maneja en algunos ámbitos, son una luz al final del camino para otros. Quienes quieran colaborar con la causa pueden enviar sus donaciones al siguiente CBU: 0000003100075964297913.