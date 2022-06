Tití Fernández recordó el noble gesto que Lionel Messi tuvo con él cuando llegó tarde a una entrevista pactada

El periodista deportivo Tití Fernández contó este martes por la noche una divertida anécdota que involucra al futbolista argentino Lionel Messi. En una entrevista con el programa LPA (América), el cronista reveló la historia, que tuvo lugar en la Copa América 2007, a la que tituló como “La gaseosa de Messi”.

“Un sábado, teníamos dos transmisiones y yo tenía todo arreglado con (Esteban) Cambiasso, Messi, y Milito. Estaba parando en el mismo hotel de la selección, y ahí íbamos a grabar tres notas porque teníamos dos partidos”, comenzó explicando Tití. En ese 2007, Miguel recibió la propuesta de unos amigos para jugar al golf. Éste sería el origen del problema: “Vamos el sábado a la mañana. Les digo ‘dale, vamos temprano porque yo tengo que laburar’. A las 8 arrancamos, 11.30 con carrito, terminamos. y a las 12, estás de vuelta en el hotel”.

La anécdota de Titi Fernández con Lionel Messi

La cuestión es que el tráfico le jugaría una mala pasada al periodista, quien finalmente, no logró cumplir con el compromiso de entrevistar a los tres jugadores. “Los productores me empezaron a llamar porque pasaban los minutos, y yo no llegaba. Llegué al hotel, me querían matar porque a las dos horas empezaban las dos transmisiones, y yo no había grabado nada”. Cuando todo parecía perdido, Fernández recibió la ayuda del representante de una firma de indumentaria deportiva, quien intercedió para ponerlo en contacto con el por entonces joven jugador.

“La Pulga” accedería a la entrevista, pero a cambió de un favor, de acuerdo con lo que contó Tití: “Messi le dice: si me paga la gaseosa, bajo”. Entre risas, Tití recordó lo que le dijo al representante comercial: “Decile que le pago un camión de gaseosas”. Luego, dijo que se dirigieron al estudio e hicieron una nota de 20 minutos, ya que Leo estaba “tan embolado que seguía hablando”.

El día que Tití Fernández le hizo un especial pedido a Lionel Messi en el día en que su hija Sole, quien murió en un accidente de tránsito en el Mundial de Brasil, hubiera cumplido años Instagram @TitiFernández

Finalmente, Tití tenía que pagar su deuda. Aunque se trataba de un Messi juvenil, ya atraía multitudes. Por eso, cuando ambos se dirigieron al centro gastronómico a comprar la gaseosa, fueron perseguidos por un montón de fanáticos. “Fuimos caminando y llegamos al restaurante. En cinco minutos, se corrió la bola que Messi estaba en la confitería y lo tuvieron que sacar por la puerta de atrás”. Sincero, Fernández contó: “Me salvó la vida”, y cerró su relato con una frase jocosa: “Consiguió que yo pudiera seguir currando con el periodismo”.

En julio de 2021, antes de la final ante Brasil en el Maracaná, el periodista le hizo un pedido especial a Messi relacionado con el fallecimiento de su hija, ocurrido durante la Copa del Mundo 2014 a causa de un siniestro vial. Ese 10 de julio, Soledad hubiera cumplido 34 años. “Me voy a tomar el atrevimiento de pedirle a Leo Messi y sus muchachos que hoy tu regalo de cumpleaños sea la vuelta olímpica en el Maracaná”. Obediente, el capitán de la Selección le concedió su deseo y logró coronar al equipo luego de 28 años de sequía.