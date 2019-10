El momento en que Hristo Stoichkov se quiebra en cámara, en el programa Fútbol Central

18 de octubre de 2019

Se sacudió el mundo del fútbol a partir de los incidentes ocurridos durante el último partido entre Bulgaria e Inglaterra, por las eliminatorias de la Eurocopa 2020. Fue un escándalo: se interrumpió dos veces debido a que hinchas en Sofía hicieron el saludo nazi y ruidos de simio hacia los jugadores de raza negra de la selección inglesa.

El estadio Vasil Levski de Bulgaria vivió la peor cara de las manifestaciones racistas. Para recibir a Inglaterra, que terminó goleando 6-0, algunos sectores del estadio estuvieron cerrados al público. Pero aun con la capacidad limitada, los cantos xenófobos y gestos nazis contra los futbolistas ingleses obligaron al árbitro croata Ivan Bebek a parar el cotejo en dos ocasiones durante el primer tiempo. Evidentemente, no fueron lo suficientemente disuasorias las sanciones aplicadas tras los partidos contra Kosovo y República Checa.

La sensación de vergüenza es generalizada y a Hristo Stoichkov, leyenda del Barcelona y el mejor futbolista que dio Bulgaria, el lamentable episodio le tocó muy de cerca. Tanto es así que no pudo evitar las lágrimas en el programa de la televisión mexicana Fútbol Central, al mismo tiempo que pedía una sanción ejemplar para su país.

La imagen es descorazonadora. El búlgaro, célebre por su fama de tipo recio dentro del campo, se derrumbó completamente al ver la imagen de su país proyectada por los aficionados a su selección. "Hay que cerrar la entrada al campo o incluso peores castigos. Como en Inglaterra, hace años. Cinco años sin participar. Para que se termine de una vez por todo lo de esos drogadictos...", reflexionó, ante la pregunta sobre qué solución aplicaría al problema.

Pero el pasaje más conmovedor de la entrevista fue cuando a Stoichkov le preguntaron si no le era difícil criticar al equipo que defendió durante muchos años. "Pasa en la selección y otros equipos del país. La gente no se merece sufrir. ¿Creés que me siento cómodo con esto?", subrayó la ex estrella búlgara, antes de quebrarse.

Stoichkov jugó un total de 87 partidos con la selección búlgara, en los que anotó 37 goles. Además, lideró al histórico equipo que consiguió alcanzar las semifinales del Mundial de Estados Unidos 94, siendo el máximo goleador del campeonato junto al ruso Oleg Salenko. Por ello, fue galardonado con el prestigioso Balón de Oro de 1994.