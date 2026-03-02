Infantino, presidente de la FIFA, tomó postura sobre la polémica Prestianni - Vinicius

El polémico episodio que protagonizó Gianluca Prestianni con Vinicius Junior, en el encuentro de ida de la ronda de playoff para seguir en carrera en la Champions League, cruce finalmente ganado por Real Madrid, sigue generando repercusiones. Ya no sólo extraoficiales, con opiniones diversas, sino directamente desde el sillón mayor: el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció al respecto y fue tajante con secuencias de este tipo.

El brasileño marcó el único gol de aquel primer duelo entre Benfica, club en el que juega el argentino, y el Merengue. Para celebrarlo se dirigió hacia el banderín de una de las esquinas del campo portugués y practicó un baile con mirada y risa hacia el público local. El extremo suele causar fastidio en sus rivales, que lo tratan de “provocador” habitualmente, pero Prestianni eligió discutir con su rival ya en el centro del campo, tapándose la boca.

El problema llegó cuando decidió dar un paso más: se cubrió con la parte superior de la camiseta y minimizó aún más las posibilidades de conocer qué fue lo que le dijo. Vinicius se desesperó y corrió hacia donde estaba el árbitro, que todavía no había reanudado las acciones, y reclamó la activación del protocolo antirracista: el surgido en Vélez, según el brasileño, le habría dicho “mono”, algo que el joven futbolista, de 20 años, negó una y otra vez: hasta dedicó una historia en su cuenta de Instagram para aclarar el hecho.

El incidente

El episodio derivó, en primera instancia, en el accionar de la UEFA, que lo suspendió por un encuentro, imposibilitándole disputar la revancha en el estadio Santiago Bernabéu. Mientras tanto, la investigación institucional se abrió y aún continúa en proceso. Por eso es que Infantino tomó cartas en el asunto y ya dio su veredicto en las últimas horas: pidió por la tarjeta roja para cualquier futbolista que se cubra la boca al hablar en la cancha, ante un contexto similar, obviamente.

“Si un jugador se cubre la boca y dice algo, y eso tiene una consecuencia racista, entonces tiene que ser expulsado, obviamente”, dijo el directivo suizo en declaraciones con Sky News.

El presidente de la FIFA quiere acentuar su lucha contra la discriminación y sentenció que la de Prestianni es una de las tantas "acciones que debemos tomarnos en serio". FRANCK FIFE� - AFP�

Además, agregó la exigencia de actuar mediante una presunción automática: “Debe existir, porque un jugador ha dicho algo que no debería haber dicho. De lo contrario, no habrías tenido que cubrirte la boca, no tienes nada que ocultar. Sencillamente, no lo entiendo”.

Luego, reforzó su postura, acentuando la lucha contra la discriminación. “Es simple. Estas son acciones que podemos y debemos tomar para tomarnos en serio nuestra lucha contra el racismo”, concluyó.

El argentino y el brasileño tuvieron varios cruces aquella noche portuguesa: por la sanción de UEFA, Prestianni no jugó la revancha en la que terminó clasificando el equipo de Vinicius, que volvió a marcar y celebrar de igual forma. Pedro Rocha� - AP�

A la par, la International Football Association Board (IFAB) trató el tema en su última reunión y, si prospera la iniciativa impulsada tras el episodio, la intención sería aplicarla desde el Mundial.