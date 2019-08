Betis está pendiente de la recuperación de Lionel Messi, aunque le agregó su tono de humor Crédito: @FCBarcelona

22 de agosto de 2019 • 08:31

Disputada ya la primera fecha, uno de los grandes temas que ocupa hoy a la Liga de España es la posible vuelta de Lionel Messi a Barcelona. El crack se recupera del músculo sóleo de su pierna derecha en busca de reaparecer en el primer equipo, que perdió en su debut en la Liga Española ante Athletic de Bilbao.

En los últimos días, Messi se encargó de mostrar a través de la red social OTRO sus tareas de fortalecimiento en la arena. En un video se lo ve pateando pelotas hacia un arco vacío en la Ciudad Deportiva de Barcelona, desde distintas alturas. Además, junto con un preparador físico, realiza una serie de piques cortos y arranques, con distintas pasadas.

La realidad es que su participación contra el Betis, este domingo, todavía no es segura, pero el argentino avanza para poder llegar. Paralelamente con su recuperación, el club bético embebió el mensaje del Barcelona en Twitter en el que se informaba "Messi vuelve a entrenar con el grupo" y le agregó un toque de humor: "No tengas prisa, Leo. No hace falta que fuerces". Para completar la broma agregó un par de emojis, entre ellos, el de la cabra, en inglés, GOAT (o las siglas de Greatest of all times; el mejor de todos los tiempos).

A Messi se le cortó una racha al quedar fuera del equipo ante el Bilbao, ya que no había faltado a los últimos siete debuts de su equipo en el torneo. Además, en todos esos partidos había anotado al menos un gol.