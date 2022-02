El detalle que enfureció a Sergio “Kun” Agüero durante su visita a la Argentina: “Es un desastre”

El exfutbolista Sergio Agüero, que acaba de volver de un viaje de pesca en Corrientes, tuvo que atravesar la ruta provincial 6 para llegar a destino y la calificó de “desastrosa”. En uno de sus videos de Twitch apuntó contra el responsable y exigió: “Arréglenla”.

En una de sus emisiones más recientes, el exjugador de la selección describió entusiasmado la excursión en busca de dorados, patíes y surubís en Esquina, localidad correntina vinculada a la historia familiar de su exsuegro, Diego Maradona, pero luego interrumpió su relato para hacer un descargo contra el gobierno. “Vamos a empezar a quejarnos, sí, sí”, anticipó.

Fue entonces cuando el Kun relató su experiencia por las rutas en el país: “No fui en avión, fui en coche. A mí me encanta manejar, agarramos la camioneta así de paso conocemos las rutas de Argentina. Las rutas en Ar-gen-ti-na”, dijo, y continuó: “Yo no sé quién m... se hace cargo de la ruta, pero la ruta 6 es un desastre. Esa es mi queja: la ruta 6 es un desastre. No sé quién m... tiene que arreglarla, pero ¡por favor, arreglen esa ruta!”, planteó el Kun, y sostuvo: “Es imposible manejar con lluvia en esa ruta, es peligrosísimo”.

El exjugador de la selección describió aquellas cosas que le llamaron la atención. “Unos pozos... Además, dame un espacio más en el costado, así en caso de emergencia puedo esquivar los pozos. No había banquina, había pasto. Y si tocás el pasto, con lluvia, pasás de largo y no sé dónde terminás”, argumentó. Y cuestionó: “¿Cómo pasás a un camión en la ruta con pozos, lluvia y sin banquina?”.

Por último, visiblemente molesto, concluyó: “No sé para qué pagamos tantos impuestos si después las rutas están hechas m..., la rec... de la lora”.

El jugador había compartido en su cuenta de Instagram algunas imágenes de su paso por el Río Paraná. “Sacamos dorados, un patí y un surubí de 6 kilos. Pero yo saqué un bagre y un dorado”, contó después el exfutbolista.

“Con amigos disfrutando en Esquina, Corrientes. Increíble experiencia de pesca deportiva”, había escrito en Instagram, con un dorado en la mano.