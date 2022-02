La salida de Mario Ledesma: “Ningún equipo del mundo vale como el de los Pumas”

Después de más de tres años, llegó el final de la etapa de Mario Ledesma al frente de los Pumas. Pasaron dos meses de aquella goleada sufrida ante Irlanda, que quedará marcada como el último encuentro de su ciclo: “Era algo en lo que venía reflexionando. Fueron dos años muy particulares que tuvieron un costo grande. De no estar presente, de perderse cosas. Son ciclos. Yo creo que siempre vimos un progreso, una mejora. El año pasado no se dio y eso me hizo reflexionar. Hablamos mucho de que hay que estar comprometidos al 100% y es fácil decirlo en las buenas y más difícil en las malas ”, manifestó el entrenador en una conferencia de prensa realizada en la Unión Argentina de Rugby.

Ledesma se comunica con un temple serio y pensando cada respuesta. Se pone el barbijo cuando habla el presidente de la Unión, Marcelo Rodríguez. Se emociona y sensibiliza cada vez que menciona a su familia. “Hablé mucho con mi mujer, me dijo que quería participar de la decisión. Charlé con mis hijos y tengo grandes amigos que tienen cabezas especiales. No sé si hubo un momento en el que yo dije ‘es acá’, sino que fue un proceso como todo. Lo más difícil es tomar esa decisión y se cristalizó cuando fue el momento de comunicárselo a Marcelo. La decisión la sentí en la panza, en la cabeza y en el corazón ”. Entre sus amigos con lo que tuvo charlas mencionó a Agustín Pichot y a integrantes del staff de entrenadores.

Mario Ledesma, acompañado por Marcelo Rodríguez, presidente de la UAR Hernán Zenteno - LA NACION

El exhooker del seleccionado también se emociona cuando habla de los Pumas. Una relación especial, que arrancó en 1996 cuando tenía 23 años y que su etapa de jugador la cerró a los 38, disputando su cuarta Copa del Mundo. En aquel momento se despidió entre lágrimas, como ayer, cuando le tocó referirse al seleccionado: “Tengo muchísimos defectos, pero el compromiso es tal con este equipo que hoy me alejo de lo que más quiero. Ningún equipo del mundo vale como el de los Pumas. Es difícil tomar esa decisión. ¿Quién quiere alejarse de eso? Nadie. Pero si ponés el equipo primero, tenés que ser lo suficientemente humilde para decir ‘este es el camino, hay que hacerlo”.

Mario Ledesma: "¿Quién quiere alejarse? Nadie" Hernán Zenteno - LA NACION

A una sola cosa se refirió Ledesma cuando le consultaron por su cuenta pendiente: “Seguramente que quedó en el debe llegar al Mundial”. Después de la decepcionante actuación en Japón 2019 en la que no superó la etapa de grupos, no estará en Francia 2023, donde los Pumas compartirán zona con Inglaterra, Japón, Samoa y el ganador de Estados Unidos-Chile. Esa será tarea para otro entrenador, que se definirá más adelante. “Me parece el momento de hacer el cambio en mis términos, darle a la UAR el tiempo para buscar un reemplazante, tienen seis o siete meses para hacerlo”.

Una vez que se resuelva, Ledesma se pondrá en contacto con su sucesor para mostrarle el trabajo realizado en la estructura de la unión durante su gestión: “Me puse a disposición de la UAR para ayudar en lo que sea, para hacer el mejor traspaso, para que este equipo sea exitoso. A veces pareciera que son libros distintos, pero en realidad son capítulos diferentes de un mismo libro, que es de la Unión y que está hace muchísimo tiempo, y va a seguir estando después de nosotros y eso es lo más importante”.

Mario Ledesma y una deuda pendiente: "Seguramente que quedó en el debe llegar al Mundial”. Hernán Zenteno - LA NACION

La decisión fue tomada hace unos días y se la comunicó a los principales jugadores del plantel. El entrenador, que tuvo una tajante relación con algunos de los referentes, destacó el respeto y la sinceridad a la hora de hablar con ellos de su salida: “Hablé con más de 10 jugadores y con los que me faltó lo hablaré en los próximos días. Fueron momentos duros, pero muy lindos. De mucho reconocimiento mutuo. Es lindo para ellos poder decirlo y reconocerlo a pesar de lo que está pasando hoy. Hasta con jugadores con los que hemos tenido idas y vueltas, propio de cualquier equipo. Dentro de la tristeza que tengo, me llevo eso. Me llena el corazón”.

Ledesma dio un paso al costado luego de 33 partidos y otra vez los Pumas se quedan sin entrenador a mitad del camino para una Copa del Mundo. Será momento de análisis, revisar errores y tomar decisiones por parte del consejo directivo, que terminará su mandato en marzo.

Marcelo Rodríguez, presidente de la UAR, no habló de plazos para elegir al próximo entrenador de los Pumas Hernán Zenteno - LA NACION

Un presidente sorprendido

Cuatro años después de sentarse junto a Daniel Hourcade en el anuncio de su salida de los Pumas, Marcelo Rodríguez volvió a estar en la despedida de un entrenador. “Me sorprendió un poco. Cuando me llamó para desmenuzar el tema, la verdad que los últimos dos años han sido durísimos para todos, nos han generado a todos un impacto importante. Hay que aceptar decisiones que son tomadas a conciencia y son decisiones de fondo”.

Los próximos compromisos de los Pumas serán en julio, pero las autoridades de la UAR se renovarán en marzo. Sin embargo, el sanjuanino no le puso plazo a la elección del próximo head coach: “La decisión la vamos a tomar en el momento en el que tengamos los elementos suficientes para hacerlo, independientemente de que sea yo el presidente o tenga que hacerlo el próximo. El proyecto trasciende las conducciones y los ciclos, y si la alternativa está presente antes de que termine mi mandato, la tomará este consejo directivo. Si no está, la tomará el que viene”.