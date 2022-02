River: Jorge Carrascal, uno de los protegidos de Marcelo Gallardo, se va a préstamo al CSKA ruso

Cuando parecía que el cuarto año de Jorge Carrascal en River traía un cambio de posición y una nueva oportunidad otorgada por el técnico Marcelo Gallardo, su futuro cambió de forma intempestiva: el martes por la noche llegó la buscada propuesta del fútbol europeo, ayer fue confirmada y oficializada por River y se espera que entre hoy y el viernes se terminen de cerrar los últimos detalles para hacer oficial su transferencia. CSKA de Moscú será su nuevo destino. Del calor de Buenos Aires al frío de Rusia, sin escalas.

De acuerdo con lo que pudo saber LA NACION con fuentes dirigenciales del club, Chiche Carrascal se irá a préstamo a CSKA a cambio de 300 mil euros hasta julio de 2022, con dos opciones de compra. La primera será a mediados de año por el 50%, está tasada en tres millones de euros y, en caso de jugar el 50% de los 13 partidos que le quedan al equipo ruso en la temporada, se volverá obligatoria. Luego, en 2023 hay otra opción por un 30%, también por tres millones de euros. Pero, si se ejecuta la primera opción, automáticamente deberá ejercerse la segunda antes de julio de 2024.

Otros tiempos: Jorge Carrascal, recién llegado a River; CSKA, su próximo destino Twitter @LPM

En parte, los números de Carrascal en River explican los motivos de su salida: jugó 81 partidos (37 de titular), acumuló 3763 minutos (46′ de promedio), en 29 encuentros fue reemplazado y sólo nueve veces completó los 90′. En ese lapso, sumó nueve goles, siete asistencias y registró 13 amonestaciones y dos expulsiones. Además, ganó cinco títulos con el equipo. En líneas generales, las estadísticas marcan lo que fueron sus tres años en el club: nunca pudo asentarse ni explotar esas notables condiciones que siempre lo pusieron en el foco de la escena.

Sumado a eso, el mercado de pases que realizó el Millonario le iba a impedir tener la cantidad de minutos quería: llegaron Juanfer Quintero, Tomás Pochettino y Esequiel Barco para potenciar un mediocampo en el que Santiago Simón, Agustín Palavecino, Nicolás De La Cruz y José Paradela venían siendo prioridad. Por eso, en los amistosos contra Platense y Tristán Suárez, el Muñeco sorprendió con Carrascal de único delantero en el esquema 4-1-4-1, buscando darle una chance más.

Carrascal fue delantero en su último encuentro; una apuesta de Gallardo que quedó trunca

“Los jugadores talentosos son una debilidad para mí, lo que pasa es que tienen que venir acompañados con todo lo otro. Siempre uno les da un poco más de tiempo, tiene un poco más de paciencia porque considero que son jugadores que no salen todos los días. No sé si prestaron atención, pero cada vez que agarraba la pelota, la gente se paraba. ¿Cuántos jugadores hay en el mundo que generan eso?”, dijo Gallardo tras el 3-0 con Platense, el último partido del 10 en el que ingresó como delantero, jugó 25 minutos y anotó un gol.

Marcelo Gallardo siempre sintió debilidad por Carrascal y le dio muchas chances

“Hace tiempo que lo pienso de delantero. Siempre ha sido un jugador que no ha podido explotar su talento con continuidad. Y tiene todos los condimentos para desequilibrar: gambeta, cambio de paso... Lo quise ver ahí y no es que eso quiera decir que pueda ser una alternativa directa, aunque sí que nos dé esa oportunidad”, agregó el DT, y luego dejó una frase que anticipó lo que sería su final: “A veces hay que esperar más tiempo, pero a veces River no te espera. La competencia misma no te espera. Acá el que juegue va a tener que demostrar que se gana su lugar en el día a día”.

Desde hace más de un año, el entorno del colombiano buscaba una propuesta atractiva para emigrar. CSKA ya lo había buscado a mediados de 2020 sin poder concretar su llegada, y ahora el cuerpo técnico y la dirigencia millonaria dieron el visto bueno para sellar su salida.

Jorge Carrascal Twitter @LPM

El contrato de Carrascal en River se renovó en febrero de 2021 y rige hasta diciembre de 2024 con una cláusula de salida de 20 millones de euros. Cuando lo incorporó a comienzos de 2019, llegó a préstamo desde Karpaty, de Ucrania, con un costo de 500 mil euros y, a fin de ese año, se ejecutó la opción de compra de su pase con dos cuotas de 1,25 millones de euros. Con protestas formales en la FIFA de los ucranianos durante 2020, en Núñez debieron renegociar la deuda por los atrasos en los pagos y ahora se encuentran refinanciando la última cuota para completar la operación pendiente. Un negocio económico rentable y un proyecto futbolístico que nunca pudo tomar vuelo como lo quería Gallardo, el técnico que hoy pierde a uno de sus grandes protegidos.