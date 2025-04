Boca Juniors vs. Estudiantes, por el Torneo Apertura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Boca Juniors y Estudiantes de La Plata protagonizarán el próximo sábado en la Bombonera uno de los encuentros más atractivos de la fecha 14 del Torneo Apertura 2025. El cotejo correspondiente al grupo A está programado a las 20.30 y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará Nazareno Arasa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.0 contra 4.10 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.45.

El xeneize lidera la tabla de posiciones de su zona con 29 puntos producto de nueve triunfos, dos pardas y dos derrotas y está clasificado a octavos de final, pero tiene como objetivo terminar lo más arriba posible para contar con la localía en más cruces de los playoffs. De hecho, ante el Pincha jugará su último cotejo como anfitrión en la primera etapa -luego visitará a River Plate en el Monumental y a Tigre en Victoria-, y se asegurará volver a su estadio en la primera instancia de eliminación siempre que no sufra una derrota.

El elenco de Eduardo Domínguez, que la próxima semana tendrá actividad en la Copa Libertadores vs. Botafogo, se ubica quinto con 20 unidades gracias a una campaña irregular de cinco alegrías, la misma cantidad de igualdades y tres caídas. Hace cinco cotejos que no gana y el domingo pasado rescató una parda 1 a 1 en el clásico platense vs. Gimnasia. Detrás suyo tiene cinco clubes a menos de un triunfo de diferencia y en caso de caer en el Alberto J. Armando puede salir de los puestos de acceso a la siguiente instancia, por lo que el ponorama no le permite relajarse.