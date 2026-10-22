El divertido entrenamiento estilo cowboy de Franco Colapinto en la previa del GP de los Estados Unidos: “Gaucho Power”

Luego de una semana de pausa en el calendario y tras no haber podido finalizar las 62 vueltas en el Circuito Marina Bay por un problema en el sistema de transmisión de su monoplaza, Franco Colapinto está listo para dejar atrás el complicado triplete en el continente asiático y enfocarse en el próximo desafío: el Gran Premio de Estados Unidos. El argentino ya está en Austin, Texas, para correr este fin de semana en el Circuito de las Américas y, en la previa de las prácticas, tuvo la oportunidad de vivir la experiencia completa. ¿Qué hizo? Visitó un rancho y sorprendió a todos con sus habilidades al montar a caballo.

En la previa del Gran Premio de Estados Unidos, Franco Colapinto vivisó un rancho de Austin y anduvo a caballo (Foto: Instagram @alpinef1team)

Desde las redes sociales de Alpine compartieron varios videos del día que pasó Colapinto en un rancho de Austin. Recorrió el establo, reemplazó su gorra por un casco y se subió a uno de los caballos. “Es una gran experiencia montar a caballo en Austin por primera vez. Estoy muy emocionado, tratando un diferente tipo de ‘caballo de fuerza’ antes de comenzar el fin de semana”, expresó.

Franco Colapinto visitó un rancho de Austin y anduvo a caballo

“Me estoy divirtiendo mucho”, aseguró desde arriba del caballo y no dudó en hacer una presentación formal. “Hola, Smoke, saludá a la cámara”, le dijo al equino, al que le habló tanto en inglés como en español. Colapinto cabalgó con naturalidad y seguridad por la pista y, si bien según sus propias palabras fue su primera experiencia, demostró sentirse muy cómodo. “Franco in his cowboy era (Franco en su era de vaquero)”, bromearon desde la escudería.

Franco Colapinto y Smoke en plena acción (Foto: Instagram @alpinef1team)

Las imágenes no tardaron en viralizarse y los usuarios de las redes sociales destacaron las habilidades del argentino. “Se me mezclaron el sport romance (romance deportivo) y el cowboy romance (romance vaquero)”; “Es un gaucho, no un vaquero”; “Como ecuestre de 15 años, honestamente está haciendo un buen trabajo”; “¡Nuestro Gaucho! ¡Orgullo argentino!“; ”Un argentino de buena cepa. ¡Vamos, Franco!“; ”Tiene el Gaucho Power”, “El que sabe, sabe” y “La intro de Pasión de Gavilanes”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en la publicación.

Los usuarios de Instagram destacaron las habilidades de Franco Colapinto (Foto: Instagram @alpinef1team)

Franco Colapinto se prepara para volver a correr en el Circuito de las Américas de Austin. El viernes 23 de octubre a las 14.30 (hora argentina) tendrá lugar la Práctica libre 1 y a las 18 la Práctica libre 2. El sábado 24 a las 14.30 se desarrollará la Práctica libre 3 y a las 18 la Clasificación. El domingo 25 a las 17 se desarrollará la final. Todas las instancias se transmitirán en vivo por TV a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play, y a través de la plataforma digital Disney+ Premium.

Un detalle no menor es que, a falta de cinco fechas más para finalizar la temporada, en el Gran Premio de Estados Unidos puede definirse el campeonato del mundo 2026. Si Andrea Kimi Antonelli, actual líder de la parrilla con 340 puntos, gana la carrera y su compañero George Russell termina en la novena posición o en una inferior y Lewis Hamilton finaliza en la quinta posición o inferior, se consagrará campeón en su segunda temporada en la máxima y con solo 20 años.