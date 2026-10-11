Franco Colapinto abandonó en la mitad de la carrera en el Gran Premio de Singapur

El Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 termina siendo una pesadilla para el piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto. En la mitad de la carrera, en la vuelta 31 de las 62 del trazado de Marina Bay, el pilarense se quedó y su monoplaza quedó detenido en el medio de la pista.

Luego de un puñado de segundos e intentos de reacción, Colapinto pudo reiniciar su vehículo para sacarlo del circuito y abandonar la carrera. Todavía no se conoce la razón de la falla del auto.

Colapinto abandonó en Singapur

Colapinto había arrancado la carrera desde el puesto 15, en el circuito de Marina Bay, que se inauguró en 2008, una pista urbana de las más exigentes físicamente del calendario. Fue un mal fin de semana para el argentino, ya que sufrió demasiado por los problemas que experimentó su monoplaza. Primero, debió abandonar la carrera Sprint cuando recién comenzaba por una presunta falla de energía y experimentó un notable bajón de rendimiento en la Q2 de la clasificación que lo dejó con el peor tiempo de esa segunda tanda de qualy.

Este domingo, en el arranque de la carrera, Colapinto tuvo una buena partida y ganó un lugar para colocarse en la plaza 14. Pero muy rápido, en la cuarta vuelta, el pilarense informó por radio algunas dificultades con la batería. Retrocedió al puesto 15. Sin embargo, con mucho esfuerzo, fue ganando ritmo y en la décima vuelta pudo ganar una posición, al superar a Arvid Lindbland.

El abandono de Colapinto en el GP de Singapur Captura de video

Colapinto siguió con inconvenientes. En la 14° vuelta volvió a informarle por radio a su equipo que el despliegue de la batería no era el correcto. Pese a esto, le sacó más de dos segundos a Lindblad y quedó a 2.3 segundos de Carlos Sainz. El escenario cambió: empezó a sufrir por los ataques de Isack Hadjar, a menos de un segundo y con un Red Bull muy poderoso en Marina Bay.

La carrera siguió su curso, pero tantas advertencias de Colapinto finalmente se tradujeron en un problema sin solución. En la mitad de la carrera se quedó Colapinto y su monoplaza quedó parado en el medio de la pista.

Después de que su Alpine se paró, Franco Colapinto logró volver a encenderlo, pero solo para sacarlo de la pista y así el argentino debió abandonar en Singapur.



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“Una noche difícil en Singapur”, fue la declaración de Alpine en las redes sociales después de una carrera en la que ninguno de sus dos pilotos consiguió sumar puntos, mientras que Racing Bulls amplió ventaja con las 6 unidades que sumó Liam Lawson al concluir en el séptimo puesto.