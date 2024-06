Argentina vs. Guatemala: bloopers, salvadas, golazos y el gesto de Lionel Messi a Lautaro Martínez

Escuchar

Se terminó la preparación oficial. Ahora sí, la Copa América que se disputará en Estados Unidos a partir del jueves es la próxima parada de la selección argentina. Este viernes el campeón subcontinental y mundial cerró la gira de amistosos con un 4-1 a Guatemala, que dio la sorpresa al ponerse en ventaja apenas iniciado el encuentro, hasta que Lionel Messi y compañía empezaron a hacer de las suyas. Fue una noche que tuvo acciones de todo tipo en Washington.

Apenas cuatro minutos de amistoso bastaron para tener el primer gol. No de una forma vistosa, por cierto. Un tiro libre lateral de Oscar Santis, cerrado, complicó hasta último momento a Emiliano Martínez, que respondió despejando hacia su izquierda. Pero la pelota terminó en su arco. ¿Cómo? Rebotó en una rodilla de Nahuel Molina, primero, y terminó en la parte superior de la red después de que intentara rechazarla sobre la línea Lisandro Martínez.

La sorpresa, con rebotes y gol en contra

A los 5', Lisandro Martínez, en contra, puso en ventaja a la Bicolor ante Argentina. pic.twitter.com/Hd798hHf4s — TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2024

E 0-1 no desesperó a Argentina, que, de todos modos, no era lo que suele ser. Pero en una presión alta se despabiló. Así como casi nunca hay goles fáciles para Messi, esta vez Leo consiguió uno tras una devolución de gentilezas grotesca. A los 11 minutos, el arquero Nicholas Hagen quiso despejar con la pierna izquierda (la menos hábil) y el balón fue directo a la zurda del 10 argentino, que estaba frente al arco, y éste se encontraba libre. El capitán no debió más que controlar y definir.

Un regalo para Lionel Messi

A los 12', MESSI aprovechó el error del Hagen y puso el 1-1 ante #Guatemala.@mcdonalds_ar presenta la jugada más linda del partido pic.twitter.com/dLY7ddJohr — TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2024

Enseguida, casi cometió un blooper el otro arquero, el argentino. José Ardón realizó un pase largo, cruzado y cortado desde un costado y puso en apuros a “Dibu”, que cortó bien pero lejos de su arco y despejando el balón hacia el medio, donde lo capturó Óscar Castellanos. El guatemalteco remató de zurda desde esa posición y no logró el golazo porque la pelota pasó apenas unos centímetros arriba del travesaño.

El rechazo de “Dibu” Martínez que casi costó caro

¡UFFF! Guatemala cerca de marcar el 2-1, después de un mal rechazo del Dibu Martínez. pic.twitter.com/Pe9O1ioclT — TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2024

Argentina se pondría en ventaja con penal que propició Valentín Carboni. Todos esperaban otro gol de Messi, pero él prefirió dejarle la ejecución a Lautaro Martínez. Si bien el capitán de Inter se había reencontrado con el gol en el seleccionado durante la gira de marzo (cuando llevaba más de un año sin convertir con la camiseta albiceleste), venía bien una dosis de confianza para el segundo goleador de la era de Lionel Scaloni. Máxime, a seis días de empezar a defender, frente a Canadá, el título de campeón de Conmebol. Entonces, el Toro tomó la pelota, cruzó la ejecución y señaló a Leo para agradecerle el gesto.

El penal de Lautaro y su abrazo con Leo

A los 39' y de penal, Lautaro puso el 2-1 ante #Guatemala. pic.twitter.com/QiRQs8oqk0 — TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2024

Y las cosas llamativas no dejaron de ocurrir en el estadio de la capital estadounidense. Sobre el cierre del primer tiempo, llegó otro tanto, entre postes, atajadas y una reivindicación de Lisandro Martínez. Pero el juez de línea levantó la bandera. En primer lugar, un tiro libre de Messi había rozado los dedos del arquero Hagen e impactado en el palo que éste cuidaba. En la continuidad de la jugada apareció una chilena de Lautaro que, otra vez, manoteó el guatemalteco y que terminó en el travesaño. Y luego, la definición anulada al defensor.

Palo, chilena, travesaño y gol... anulado

¡CASI EL TERCERO! Argentina, a punto de marcar el 3-1 ante Guatemala. El palo se lo negó a Messi de tiro libre. pic.twitter.com/ugGyHkMVYP — TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2024

El segundo período ya fue más ortodoxo. Y a los 20 minutos llegó, esta vez sí, el gol del 3-1. Una jugada colectiva comenzó con un lateral en la zona defensiva y a puro toque terminó en la ofensiva, con una caricia de Enzo Fernández, un pique de Messi (fuera de juego, no percibido por el juez asistente) y una asistencia de derecha del 10 a Lautaro. Doblete del bahiense, pero no único en el encuentro.

Off-side no percibido, asistencia del 10 y tanto de Lautaro

A los 66' y tras una gran jugada colectiva, Lautaro puso el 3-1 ante #Guatemala. pic.twitter.com/k7ZezL2FLN — TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2024

Porque el hombre que revoluciona Miami en el Inter local hizo el cuarto, cuchareando a los 31 minutos la definición como acostumbra desde jovencito, esta vez tras un pase filtrado de Ángel Di María. Antes, el zurdo de Benfica había practicado una chilena magnífica, pero Hagen la había frustrado con una volada. Y venía de ganarle un mano a mano a Julián Álvarez, del que salió despedido hacia su arco para hacer inocua la acrobacia de Fideo.

La espectacular chilena de Ángel Di María

¡ERA PARA CERRAR LA CANCHA, FIDEO! Di María casi hace un GOLAZO INFERNAL de chilena, pero el arquero de Guatemala Nicholas Hagen metió la atajada de su vida. pic.twitter.com/J3WrgbBunT — TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2024

Argentina se lució y bien pudo hacer más goles. De hecho, Messi estuvo cerca de conseguir su clásico tanto: a falta de siete minutos, se perfiló para su zurda en el área y cruzó el remate con un efecto que pedía un ángulo, pero el balón rozó un poste.

El cuarto, con la conexión rosarina

A los 77', Leo puso el 4-1 ante #Guatemala con una gran definición por encima del arquero. pic.twitter.com/w8yaXpe8R7 — TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2024

Fue lo último destacado de un encuentro lleno de bloopers, salvadas in extremis y curiosidades. A partir del jueves, el campeón de la Copa América posiblemente quiera victorias más estándar.

