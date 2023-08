escuchar

El final terminó en un escándalo. La derrota de Boca en Junín, ante Sarmiento estuvo lejos de ser tranquila. El 1-0 del conjunto local lastimó el orgullo del conjunto xeneize y el desenlace desnudó que los nervios de algunos futbolistas estaban elevados. En la mitad de la cancha comenzaron los empujones, las discusiones y hasta se pudieron ver algunos golpes, lo que terminó con Silvio Trucco, el árbitro del partido, mostrando la tarjeta roja a dos jugadores: Lucas Blondel y Nahuel Gallardo. Después, el futbolista de Sarmiento, siguió con la polémica porque calificó a Darío Benedetto de “estorbo” para el plantel de Boca.

No estaba muy claro qué había sucedido. Inmediatamente después del incidente, algunos aseguraban que varias palabras de más de Gallardo habían despertado la furia de algunos jugadores de Boca, porque en los empujones con el futbolista de Sarmiento estaban Blondel, Changuito Zeballos, Marcelo Weigandt y Darío Benedetto, que le lanzó un golpe de puño.

Gallardo, hijo de Marcelo, el ex DT de River, contó su versión de los sucedido: “ Fui a saludar a Blondel y me negó el saludo. Me calentó que no me dio la mano . Yo no lo haría. En la victoria y en la derrota tenés que ser siempre el mismo. Yo no comparto lo que hizo. Fui a saludarlo bien”, dijo Gallardo en ESPN. Y continuó: “Después se metió Benedetto y los demás a armar el tumulto. No pasó nada. El que armó el problema fue él. Vino Silvio (Trucco) sin mirar nada. Benedetto me tiró la piña, intenté agacharme y al ver el tumulto empezó a repartir tarjetas sin saber nada de lo que había pasado”.

UN FINAL ESCANDALOSO EN JUNÍN. En #SportsCenter te mostramos la cronología de la caliente discusión entre los jugadores de Sarmiento con los de Boca, que tuvo como protagonistas a Benedetto y a Nahuel Gallardo.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/6zT786q9rO — SportsCenter (@SC_ESPN) August 28, 2023

Además, Gallardo explicó que tras el encuentro fue a hablar con el árbitro y que Trucco le reconoció su error de echarlo y también aprovechó para dejar una frase más para Darío Benedetto: “Se ve que estaba caliente por el penal que erró, yo no tenía nada contra él”. Y lejos de calmar las cosas, el jugador de Sarmiento redobló la apuesta y soltó una frase muy fuerte respecto del delantero de Boca: “ Trucco me dijo que hasta los mismos de Boca se acercaron a decirle que lo eche a Benedetto, se ve que no sé, será medio un estorbo en el plantel ”.

"SERÁ MEDIO UN ESTORBO EN EL PLANTEL PORQUE MISMO LOS DE BOCA QUERÍAN QUE LO ECHEN A BENEDETTO." Según Nahuel Gallardo, los jugadores Xeneizes habrían pedido la expulsión de Pipa: ¡BOMBA!



📺 #ESPNFútbol1 | @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/kZgkoJezT8 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 28, 2023

También Blondel le reclamó a Trucco por la expulsión, pero el futbolista de Boca lo hizo en el medio de la cancha y con las cámaras de TV cerca, por eso se alcanzó a escuchar: “ Este quilombo lo generás vos ”, le dijo Trucco a al jugador xeneize. En medio de esa discusión apareció en escena Benedetto y soltó otra frase fuerte en referencia al árbitro del partido: “ Dale, dejá que es limitado ”.

Con la tensión en el aire y una derrota que le duele al plantel del conjunto de la Ribera, Jorge Almirón y el grupo de futbolista que viajó a Junín tomaron la determinación de retirarse del estadio sin hablar con la prensa después de ese final escandaloso en el que Sarmiento selló la segunda victoria de su historia ante Boca, ya que la primera había sido el 28 de noviembre de 1982 por 2 a 1.

LA NACION