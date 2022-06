El enigma detrás de una foto de Lionel Messi en Wembley que emocionó a los fanáticos

La selección argentina venció a Italia por 3-0 en el Estadio de Wembley por la Finalissima, un duelo que cruzó a los campeones de América y de Europa. Lautaro Martínez, Ángel Di Maria y Paulo Dybala fueron los autores de los goles que le otorgaron un nuevo titulo a La Scaloneta. Luego de lo sucedido, una foto de Lionel Messi fue posteada por la fotógrafa española Sara Arribó en su cuenta de Twitter y el mensaje que acompañó al posteo refería a la búsqueda de una persona que resultaba llamativa en medio de la multitud: “Hice esta foto en La Finalissima en Wembley, y me gustaría encontrar a la chica de los brazos en alto ¿Lo hacemos?”.

En dialogo con LA NACION, la reportera gráfica manifestó su sorpresa por la viralización de su contenido, que de la noche a la mañana tomó una popularidad inesperada. “Al principio estaba super sorprendida. Cuando lo publiqué en Twitter ya era de noche en Barcelona y cuando me levanté, agarré el celular y tenía como 5000 mil notificaciones, no entendía nada. Empecé a ver los comentarios y alguien vio a Maradona, por dentro me dije: ‘Pero no puede ser’, le hice zoom a la imagen y vi al hombre de la gorra”, señaló.

La imagen que se viralizó en las redes sociales sobre la imagen de Maradona en medio de la tribuna

Hincha del FC Barcelona, Sara recordó la etapa de Pelusa en el club catalán (1982-1984) y no salió del asombro por la coincidencia: “Acá en Barcelona es ídolo; yo lo conocía de cuando jugaba ahí, después, obviamente, de la carrera que hizo, es increíble, muy bonito, me pareció espectacular ampliar la imagen y ver a Messi, la chica de brazos y a ‘Maradona’”.

A pesar de la gratitud de haber sido creadora de una foto que recorrió el mundo entero, ella aún sigue buscando a la chica que figura con una camiseta blanca y los brazos con dirección al cielo: “Como fanática del fútbol, si fuese esa chica me moriría por tener esa foto. Quiero aprovechar que se viralizó esto para poder encontrarla y poder regalársela”.

Sara, de 30 años, se dedica al mundo de la fotografía freelance en su país, donde puntualiza sus trabajos en el mundo del fútbol. En el feed de su cuenta de Instagram, se observan una gran cantidad de fotos de partidos de la Liga española y también del fútbol femenino del Barca, el club de sus amores.

El origen del descubrimiento sucedió en la plataforma Twitter cuando un usuario de nombre @4sinproyeccion aprovechó la calidad de la imagen y expandió con sus dedos cada píxel. Al costado de la imagen de Messi, y por encima de la cabeza del juez de línea, aparece una persona sentada, mirando para abajo, con una gorra y unos rasgos faciales similares a los de Maradona.

El descubrimiento de un usuario de Twitter de la imagen de Maradona en medio de la multitud

“No voy a decir lo que veo. Véanlo ustedes. Yo solo elijo creer”, sintetizó y abrió el juego para que el descubrimiento tome entidad. Entre las interacciones a ese comentario, una persona, también atónito por lo que vio, comentó: “Mirando para el suelo, como queriendo pasar desapercibido. Elijo creer”.