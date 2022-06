¿Cortará la racha? Los números de Antoine Griezmann: arrastra la peor sequía goleadora de su carrera

Antoine Griezmann regresó a Atlético de Madrid el 1 de septiembre de 2021, tras su paso por Barcelona. Fue el hombre del día en el cierre del mercado de pases del verano pasado en Europa: cuando todos miraban la frustrada negociación Mbappé-Real Madrid, él volvía a su viejo amor. De mal paso por el club blaugrana, donde disputó las temporadas 2019-20 y 2020-21 con un promedio de gol de 0.34 en 102 partidos jugados (anotó 35 goles), su salida sirvió para bajar tensiones y límites salariales. Acompañado por un rendimiento que no fue el esperado, volver a Madrid le resultaba la mejor opción. Sin embargo, no logró hacer pie.

La temporada 2021/22 fue una de las peores desde su debut en 2009 con la camiseta de Real Sociedad. Anotó solamente ocho goles en 36 partidos disputados. El último y, a su vez, el único que hizo este año, fue el 6 de enero por Copa del Rey en la victoria 5-0 ante Rayo Majadahonda. Desde entonces, jugó 21 partidos (17 con el Atlético y cuatro con la selección francesa), donde no pudo anotar. Su promedio de gol fue de 0.22, el cuarto más bajo desde su primera temporada (0.15 en 2009-10, 0.18 en 2010-11 y 0.21 en 2011-12).

Antoine Griezmann posa con su camiseta del Atlético y el '8' en el Wanda Metropolitano

El mal momento también se trasladó a la selección francesa, donde su último gol fue por eliminatorias el 13 de noviembre de 2021, en la victoria 8-0 ante Kazajistán, por la fecha 9 del Grupo D. Desde entonces, no pudo convertir e incluso ha fallado ocasiones inmejorables que hubiese sido muy difícil que desperdicie en otro momento de su carrera. Como le pasó en el último partido frente a Croacia por la Nations League, donde malogró una chance de anotar el gol de la victoria a los 87′ cuando quedó solo frente al arco ante la mala salida del arquero croata Dominik Livakovic.

Ante esto, Didier Deschamps, entrenador del combinado Galo, dejó declaraciones sorprendentes sobre el momento de forma de ‘El Principito’ previo a los dos últimos partidos de Nations League: “A veces pasan estas cosas. Ya nos hemos enfrentado a este tipo de situaciones. Hablo con Antoine, más aún cuando está con nosotros” comentó, a lo que luego agregó: “No está en su mejor forma. Acostumbrado siempre a ser resolutivo, ahora lo es menos. Ha vivido partidos más complicados, en zonas en las que quizás no está tan a gusto. Pero a todos les pasa en un momento u otro”.

Sin embargo, argumentó los posibles motivos del bajón futbolístico de Griezmann y se mostró confiado en que recuperará su nivel: “Primero se lesionó, luego tuvo una recaída y eso afectó a su condición física. No está en su mejor forma. Sé lo que ha hecho y lo que es capaz de hacer, estoy tranquilo”.

Luego del encuentro frente a Croacia, también habló del tema y prosiguió: “Su estado de ánimo no es el mejor y solo con un chasquido de dedos no va a dejarlo todo atrás. Antoine puede pasar un periodo en que las cosas no le salgan bien. Incluso aquí en la selección, donde suele tener una gran influencia. Son situaciones complicadas para muchos jugadores”.

88' Ohhhh Griezmann est à 2 doigts de profiter d'une erreur de la défense Croate ! Sa frappe excentrée n'est pas cadrée

🇭🇷1-1🇫🇷 | #CROFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/gW2cIw1rkR — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 6, 2022

Nunca antes había encadenado más de 16 partidos sin anotar. Su peor precedente fue hace más de 10 años, cuando con la camiseta de Real Sociedad, pasó justamente se detuvo en esa cifra.

Los 21 partidos que lleva Griezmann sin anotar