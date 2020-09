El enojo de Christian Martin con un inglés que le gritó en cámara: "No te vayas" Crédito: Fuente: Captura TV

El cronista de Fox Sports y A24, Christian Martin, vivió un incómodo momento al aire, cuando en pleno móvil, un inglés que pasaba por detrás suyo y de las cámaras, pegó un grito que lo hizo enojar.

Martin, que trabaja como corresponsal en Europa para la señal de noticias del Grupo América, se encontraba dando su reporte diario sobre las novedades respecto del coronavirus en esa parte del mundo.

En este caso, el periodista estaba hablando sobre la información brindada por el diario estadounidense The New York Times, de que la CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades) de los Estados Unidos, había instado a todos los estados a prepararse para una distribución masiva de una posible vacuna a finales de octubre o inicios de noviembre, justo antes de las elecciones presidenciales.

Sin embargo, la crónica del ex jugador de rugby fue interrumpida por un estrépito que lo aturdió tanto que tuvo que parar su relato. Incluso, sus compañeros en Buenos Aires advirtieron la situación. "Otra vez, Christian", fue el comentario que hizo el conductor Paulino Rodríguez, quien reemplaza en el espacio "De 19 a 22" a Eduardo Feinmann, que se recupera, justamente, del coronavirus.

"Te veo en un minuto, no te vayas muy lejos. Quedate ahí", le gritó el reportero a quien le había hecho la broma, luego de calificar de "borrachines" a él y sus amigos, y se quejó en cámara: "Me vienen a gritar. Tengo los auriculares puestos y los bobis me gritan". El fragmento fue compartido por el usuario Anuel Adorni en Twitter, donde alcanzó gran repercusión.

Antecedentes

No es el primer percance que le ocurre al exrugbier mientras realiza su trabajo. Durante la cobertura de los partidos definitorios de la Champions League, que se disputaron en Lisboa, Martin fue interrumpido por un hincha de Boca que le mostró su camiseta. "Sacame esa camiseta, por favor, que me da urticaria. Quedate ahí", le dijo al joven. El comentarista es un reconocido hincha de River Plate.

Martin también fue noticia por anticipar meses atrás que Oxford lanzaría la vacuna contra el covid-19 en septiembre. "Emocionante e histórico. Científicos de la Universidad de Oxford me acaban de confirmar que casi seguro tenemos vacuna contra el coronavirus para principios de septiembre", había escrito en su cuenta personal de Twitter.

En un contacto con Fox Sports Radio, y en ocasión de la confirmación de su primicia, exdeportista había dicho que "es lindo mostrarle a la gente un poquito de esperanza y optimismo, que la vacuna va a estar y va a funcionar".