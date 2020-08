Christian Martin sufrió cuando un hincha de Boca le quiso poner la camiseta xeneize en un móvil en vivo. Crédito: captura

El periodista Christian Martin, que se encuentra actualmente en Lisboa cubriendo la definición de la Champions League, fue interrumpido por un hincha argentino mientras transmitía en vivo para el programa Fox Sports Radio.

Sebastian "Pollo" Vignolo, sabiendo de la simpatía de Martin por River, vio que a espaldas del periodista había una camiseta xeneize y preguntó: "¿Hay una camiseta de Boca atrás de Christian Martin, no?". Al notar que el corresponsal se dio vuelta abruptamente, Vignolo le sugirió: "No te enojes, no te está haciendo nada".

La divertida interrupción de un hincha de Boca en el móvil de Christian Martin - Fuente: Fox Sports 02:38

Video

Con una fuerte mirada, mientras se veía en cámara su intimidante brazo, Martin le dijo al joven que se había acercado al móvil: "Sacame esa camiseta por favor". Luego. el hincha quiso apoyar la camiseta en el pecho de Martin y rápidamente el periodista, en tono de broma, le dijo: "No me toque con eso que me da urticaria, encima es la camiseta vieja".

Seguidamente, Martin entrevistó amistosamente al fanático y continuaron con las chicanas futbolísticas durante un rato. El cronista explicó a Vignolo, haciendo referencia a los movimientos previos, que el hincha se encontraba" volando como una mosca" y al ver la luz de la cámara, se había acercado.

Al retirarse del móvil, el hincha puso la camiseta de Boca frente al lente y el periodista remató de manera risueña: "Después vamos a terminar esta reunión", con respecto a que se iban a encontrar fuera de cámara.

Más tarde, Vignolo aludió a una conocida revista de actualidad y continuó elogiando a su colega. "Este año Christian Martin va a estar solo en la tapa de los personajes del año, va a alcanzar para tres o cuatro personajes al lado. Viene dulce Martin, con una cobertura que nos llegó al corazón, porque en otro momento esto terminaba mal. Se sacaba el auricular y apagaba la cámara", bromeó el conductor.

Martin fue el primer periodista en anticipar el proyecto de la vacuna contra el coronavirusque se desarrolla en la Universidad de Oxford y con la que el gobierno argentino realizó un convenio para producirla en nuestro país en el primer trimestre de 2021.