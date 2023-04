El escándalo que explotó en la selección de Francia: su esposa lo acusó de ser infiel y dio el nombre de la amante

escuchar

Lucas Hernández, defensor que se desempeña como lateral izquierdo del Bayern Munich, atraviesa una situación compleja que no se relaciona con el deporte. Es que su mujer, en su cuenta de Instagram, lo acusó de ser infiel al jugar “a dos puntas” y revolucionó el ambiente del plantel del equipo teutón, que tampoco atraviesa sus mejores horas tras haber quedado eliminado de la UEFA Champions League a manos del Manchester City.

Es que su pareja, Amelia Lorente, no toleró más estas actitudes del subcampeón del mundo con Francia y salió con los tapones de punta en sus redes sociales a denunciarlo. “Ya puedes dejar de jugar a dos bandas, Lucas Hernández. Te lo regalo, Cristina Buccino. No te olvides que tienes dos hijos que no vienes a ver”, sentenció la modelo, quien apuntó los cañones a la influencer italiana, reconocida en Instagram por una gran cantidad de seguidores.

La noticia que recorrió el mundo entero tiene varios antecedentes. Uno de ellos fue en 2017 cuando ambos tuvieron un fuerte altercado y discutieron en la calle. Ese hecho también tomó notoriedad en la prensa local y expuso al jugador ante las cámaras. Ahora, en este caso puntual, se señala que Hernández tuvo un cómplice: Benjamin Pavard, su compañero de la selección, con quien tuvo una escapada a Milán, Italia, y en donde el defensor se encontró con Cristina Buccino. Hasta el momento, la señalada en cuestión no dijo nada al respecto. Sus más de tres millones de seguidores están atentos en las redes sociales para ver si se dará por aludida tras semejante acusación.

Amelia Lorente apuntó contra Lucas Hernández y revolucionó las redes sociales

En una historia con varios vaivenes, Lorente también le había marcado la cancha como en esta ocasión en 2019 pero para deslindar a de los diversos rumores a su marido. “Chicas, dejen de escribirme con quién se acuesta o se levanta Lucas, no me interesa, porque es únicamente el padre de mi hijo”, puntualizó en aquella ocasión.

Lo cierto es que este nuevo episodio abre un gran interrogante sobre la actualidad de Hernández, quien supo deslumbrar en el campo de juego con la camiseta de la selección de Francia, pero lejos está de aquellos inicios, los cuales no estaban emparentados con situaciones extradeportivas.

Un bajo rendimiento deportivo y una lesión que lo alejó de las canchas

De 27 años, Lucas Hernández atraviesa un preocupante momento su carrera profesional. Todo comenzó en el debut contra Australia en el Mundial de Qatar donde sufrió una severa lesión en su rodilla derecha, que lo obligó a salir de la cancha. El diagnóstico no fue para nada alentador: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Lucas Hernández sufrió la rotura de ligamentos en pleno Mundial de Qatar (AP Foto/Thanassis Stavrakis)

A partir de ese momento, el jugador quedó desafectado del plantel galo y comenzó su recuperación. En el Bayern Múnich apenas disputó 11 partidos en lo que va de la temporada, siendo uno de los puntos más bajos del equipo y su futuro comenzó a ser una incógnita para los dirigentes del club teutón que siguen de cerca su evolución.

LA NACION