Oriana Sabatini elogió a Emiliano “Dibu” Martínez por una destacable actitud que tuvo en Qatar 2022: “No te hace menos hombre”

Emiliano “Dibu” Martínez demostró ser un verdadero “crack” tanto dentro como fuera de la cancha. Con su desempeño como guardián del arco de la selección argentina, con sus particulares atajadas que siempre tienen un as bajo la manga o con sus alocados bailes, supo ganarse el corazón de grandes y chicos y convertirse indiscutiblemente en uno de los mayores ídolos de La Scaloneta. Sin embargo, el deportista no solo se destaca por su juego, sino también por hablar de su vida privada, sin vergüenza ni prejuicios. Recientemente, compartió una entrevista en inglés junto a Oriana Sabatini y ella le expresó su amor y admiración por haberse referido a un tema tan importante y del que poco se habla en el fútbol: la salud mental.

Si bien el conjunto albiceleste se consagró campeón del Mundo en Qatar el 18 de diciembre de 2022, y todo terminó en una fiesta con la copa en alto y el himno mundialista “Muchachos” de fondo, lo cierto es que la carrera del equipo en el torneo no comenzó con el pie derecho. Una inesperada derrota por 2-1 ante Arabia Saudita en el debut puso en alerta a los 45 millones de argentinos que sacaron sus calculadoras para hacer números. Y no solo fueron los hinchas los afectados, sino también los futbolistas.

Emiliano Dibu Martínez fue elegido como el mejor arquero del Mundial Qatar 2022 FRANCK FIFE - AFP

Tras ganar 2-0 ante México y volver a darle aire a la ilusión, Dibu Martínez habló con Titi Fernández para la TV Pública e hizo una revelación que dio la vuelta al mundo. “Yo especialmente sufrí mucho estos tres días, hablando mucho con mi psicólogo”, contó en referencia a David Priestley, el ex jefe del Departamento de Psicología del Arsenal, conjunto en el que se desempeñó, pero sin el lugar esperado.

Lo cierto es que sus palabras causaron gran asombro y admiración, puesto que no es común escuchar a un futbolista reconocer públicamente que hace terapia. Su historia dio la vuelta al mundo y marcó un importante antes y después, no solo en su carrera, sino también en el ámbito deportivo. Precisamente, una de las que expresó su honesta admiración al respecto fue Oriana Sabatini. Los argentinos compartieron una entrevista en inglés para el ciclo Behind the Game de la Premier League, que conduce el exfutbolista Ian Wright.

Oriana Sabatini compartió una entrevista con el Dibu Martínez y le expresó su admiración por sus dichos sobre una tema muy importante, la salud mental Instagram

“Te amo. Te amo, porque sos uno de los pocos futbolistas que dice que ir a terapia es increíble”, le dijo la cantante al arquero en un fragmento de la entrevista que se viralizó en Twitter. “Lo hice. Tuve una entrevista en la Copa del Mundo y en realidad les muestro que todos podemos hacerlo, incluso hombres grandes. Eso te va a ayudar”, sostuvo Emiliano.

La profunda entrevista que compartieron Oriana Sabatini y Emiliano "Dibu" Martínez (Video: Twitter)

Oriana, en tanto, también fue una de las celebridades que habló abiertamente sobre salud mental y en 2020 reconoció públicamente que sufría trastornos alimenticios desde hacía 10 años. La actitud que tuvo Dibu la inspiró y decidió felicitarlo por lo que hizo: “No vas a ser menos hombre, por ser sensible, por ir a terapia”. En tanto, el arquero agregó: “O por llorar”.

Por su parte, el exfutbolista del Arsenal F.C. que escuchaba atento el profundo debate, intervino y aportó: “Oriana sabés que esto es algo que es un problema en la sociedad y eso es lo que los hombres necesitan hacer. Por supuesto, querés ver personas prominentes como Emi que digan, ‘sabés, es normal sentirse así’”.

