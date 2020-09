El exabrupto de Lionel Messi al hablar del coronavirus

Durante una entrevista Lionel Messi anunció que se queda en Barcelona y habló sobre cómo impactó el coronavirus en su vida y el desarrollo de la liga de fútbol de España Crédito: Goal/Captura de YouTube

4 de septiembre de 2020

Desde que Lionel Messi advirtió que deseaba abandonar el Barcelona su nombre registró más búsquedas en Internet que el coronavirus. Sin embargo, ambos términos pueden aparecer en los mismos resultados de Google y otros buscadores, ya que durante una entrevista en la que el astro argentino anunciaba que se quedará 10 meses más en el equipo catalán cometió un exabrupto al hablar del virus que mantiene en vilo a la humanidad.

"Cuando le comuniqué esto [la decisión de abandonar el club calatán] a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio. Miré más allá y quiero competir al máximo nivel, ganar títulos, competir la Champions. La puedes ganar o perder, porque es muy difícil, pero hay que competir. Por lo menos competirla y que no nos pase lo de Roma, lo de Liverpool, lo de Lisboa. Todo eso me llevó a pensar esa decisión que no llevé a cabo", confesó el 10 durante una entrevista grabada a Goal.

Inmediatamente después, en un acto de sinceridad Messi cometió un exabrupto al hablar del coronavirus: "Yo pensaba, y estábamos seguros que quedaba libre, el presidente [del FC. Barcelona Josep Maria Bartomeu] siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas".

"Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones [de euros], que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio", dijo Messi. Y agregó: "Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio".

En otro tramo de la grabación difundida por Goal que dura casi 19 minutos, el séxtuple ganador del Balón de Oro aseguró que seguirá comprometido con entregar todo su esfuerzo hasta que finalice el contrato con el Barcelona. También aprovechó para hablar de cómo le afectó el coronavirus y a los fanáticos azulgranas.

"Como siempre. Voy a dar el máximo, daremos el máximo para luchar por todos los objetivos y ojalá se de y se pueda dedicar a la gente que lo ha pasado mal. Yo lo pasé mal en el año, pero es hipócrita decir eso si lo comparas con la gente que lo ha pasado mal de verdad con el virus, con la gente que ha perdido familiares y que ha perdido muchas cosas", dijo Lionel Messi.

"Ojalá poder dar lo mejor y dedicar victorias a toda esa gente que nos acompaña desde arriba y a sus familiares, para poder dedicarle lo mejor a esa gente que lo está pasando mal y que podamos superar de una vez por todas este virus y volver a la normalidad", agregó.