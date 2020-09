Sigue: Messi cambió de postura y continuará en Barcelona Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de septiembre de 2020 • 13:05

Impacto mundial: Lionel Messi se quedará diez meses más en Barcelona. Así lo anunció el propio jugador en un tono crítico, en una entrevista grabada a Goal. En la pulseada entre posturas antagónicas, pesó más el poder inflexible del club poderoso por encima de las ansias de cambio del ídolo, frustrado por los resultados deportivos del equipo culé en los últimos años.

De este modo, el nuevo plan del jugador es mantener la continuidad en el equipo pero solo una temporada más, hasta junio de 2021, cuando su contrato se terminará y podrá fichar gratis por el Manchester City, el club en el que aspiraba a continuar su carrera. Así, a Messi le espera una temporada de casi nueve meses para despedirse lentamente del club que marcó su carrera y en el que dejó una huella a fuego, convertido en máximo ídolo y goleador histórico.

"Jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona"

La balanza sobre el futuro de Lionel Messi había comenzado a inclinarse en las últimas horas. Jorge, su padre y representante, viajó hasta Barcelona para encontrarse con el presidente Josep Maria Bartomeu y comenzar las negociaciones para dejar el club, pero se encontró con la determinación inquebrantable de la entidad blaugrana de aferrarse al contrato firmado. Así, con el paso de los días, Messi y su familia evaluaron la posibilidad de continuar en España, al menos hasta fines de junio próximo, cuando finalice su contrato, y más allá del insólito ofrecimiento del club blaugrana de ofrecerle una extensión del vínculo.

"Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí"

Fuente: AFP

El martes de la semana pasada, Messi envió una carta documento -el famoso burofax- para anunciar su salida tras casi 20 años en la institución. Anteayer, su padre concretó el cónclave con Bartomeu bien entrada la tarde en la Ciudad Condal, pero no hubo definiciones: Barcelona mostró su postura inflexible y la familia Messi dejó en claro que la idea principal era la salida.

"Esto que ha pasado me ha servido para reconocer a mucha gente falsa que tenía en otra consideración. Me dolió cuando se puso en duda mi amor por este club. Por más que me vaya o me quede, mi amor por el Barça no va a cambiar nunca".

Y hoy hubo una nueva turbulencia en la negociación: Lionel Messi hizo publico un comunicado en el que criticaba la "parcialidad" de La Liga española e insistía en que el contrato con el club catalán lo eximía de pagar los 700 millones de euros de su cláusula de rescisión si su voluntad era marcharse tras la temporada que acaba de finalizar.

"Siempre dije que quería acabar aquí, que quería un proyecto ganador y ganar títulos para seguir agrandando la leyenda del Barcelona. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas"

Así, por medio de una carta firmada por su padre y representante, Jorge Messi, el capitán argentino respondió al presidente de La Liga española, Javier Tebas, quien el domingo pasado emitió un comunicado posicionándose a favor del Barcelona y amenazando con no autorizar el trámite de baja federativa para su traspaso si no pagaba la millonaria cláusula de rescisión de su contrato.

Fuente: Reuters

"Fue un año muy complicado, sufrí mucho los entrenamientos, los partidos y en el vestuario. No vino a causa del resultado ante el Bayern"

En esta novela, la Liga de España había tomado partido a favor del Barcelona sobre el caso Messi. Lo hizo el pasado domingo y confirmó que el contrato entre el rosarino y el Barça seguía estando en vigor. "El contrato se encuentra actualmente vigente y cuenta con una 'cláusula de rescisión' aplicable al supuesto de que Lionel Andrés Messi decidiera instar la extinción unilateral anticipada del mismo, efectuada conforme al artículo 16 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales", apuntó la patronal del fútbol español a través de en un comunicado.