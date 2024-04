Daniel Córdoba, un icónico ex DT de Estudiantes, insultó a Bilardo y a Russo y ahora se postula para dirigir a Gimnasia

Escuchar

Estudiantes de La Plata ganó su duelo pendiente con Boca Juniors y depende de sí mismo para clasificar a la ronda de eliminación directa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Sin embargo, pese a su buen papel en el inicio de la Copa Libertadores y su andar en el torneo local, un explosivo audio filtrado de un exentrenadador pincharrata causó revuelo entre los hinchas: Daniel “el Profe” Córdoba insultó a Carlos Bilardo, Miguel Ángel Russo y Sebastián Verón, y hasta se propuso como nuevo DT para Gimnasia.

El “Profe” Córdoba tuvo un paso breve, pero muy recordado, por Estudiantes. Lo dirigió durante 1995 y 1997 en buenas campañas y desde ese entonces quedó ligado con alguien cercano a la afición roja y blanca. No obstante, un audio filtrado dejó en claro que su amor por la institución se desvaneció. Y es más, ahora la odia.

“Si hay un equipo que odio es Estudiantes de La Plata. Pero no, que el Profe Córdoba es de Estudiantes ”, se lo escucha exclamar a Córdoba. “Lo odio con todo mi corazón y es una de las grandes motivaciones que tengo para dirigir Gimnasia”, enfatizó.

Como DT Daniel "El Profe" Córdoba de 67 años dirigió a Estudiantes La Plata, Colón, Platense, Chacarita, Lanús, The Strongest (Bolivia), Olimpia (Paraguay), Deportivo Cuenca (Ecuador), Huancayo (Perú), Universitario de Sucre (Bolivia), Central Córdoba de Santiago del Estero e Independiente Rivadavia, de Mendoza Manuel Cascallar - LA NACION

“Vendí 30 millones de dólares en jugadores y no toqué un peso. No me pagaron a término, lo salvé del descenso, de la quiebra. Cambié jugadores de puesto que después valieron fortunas. Scaloni, Zapata, etcétera... Lo saqué a Palermo, lo saqué a Verón. A Verón lo cambié de puesto, hijo de puta. En 26 años no me llamaron nunca. Cuando volvió Miguel Russo dije: ‘no quiero volver más a Estudiantes’”, señaló sobre su paso por el club de la capital bonaerense.

En ese sentido, apuntó contra dos leyendas y retomó una antigua pelea con quien trabajó como preparador físico en el ascenso de Estudiantes en 1994/95: Miguel Russo. “Acá hay varios técnicos como Garisto, como Solari, que dirigieron Estudiantes y Gimnasia. Pero no, que el profe es de Estudiantes. ¿Sabés por qué estoy podrido? Porque el fútbol que yo tengo en la cabeza para primera, para inferiores, para infantiles, no lo tiene nadie en la República Argentina. Ni Scaloni lo tiene en la cabeza”.

Tapa de El Gráfico edición La Plata, por la gran campaña, junto a Martín Palermo y el Ruso Prátola

“Esto ni en Estudiantes lo pude hacer. Tenía a todos los hijos de puta de los bilardistas en contra. Y a ese hijo de mil puta de [Carlos] Bilardo en contra. A [Miguel Ángel] Russo también. Desagradecidos. Soberbios. No me pagaron nunca a término, lo salvé del descenso. En 26 años no me llamaron nunca”, enfatizó.

Tras ello, el entrenador con pasado en Independiente Rivadavia, Lanús y Olimpia de Paraguay manifestó sus intenciones de dirigir al eterno rival del Pincha: Gimnasia. “Si quieren al Profe Córdoba que vengan los dirigentes y nos juntamos. Lo único que hacen es emparchar. Todos tienen mi teléfono, me llaman y nos juntamos a hablar de fútbol”, explicó el entrenador.

Sin embargo, habló acerca de una serie de factores que habría que modificar en el Lobo: “Lo que hay que cambiar es el corazón. Hay que cambiar el cerebro. Hay que cambiar la mentalidad. Hay que cambiar las aspiraciones. Con los pibes igual. Hay que crear un sentido de identidad. Soy el único tipo que puede hacer la cosas bien en la República Argentina. El primer mes me quedo viviendo en Estancia Chica”.

