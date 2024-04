River y su Monumental: el capitán de Nacional hizo un peculiar elogio al campo donde el ciclo de Martín Demichelis se vuelve arrasador

Escuchar

“Espectacular”. Así definió Diego Polenta, capitán de Nacional, de Uruguay, al campo de juego del Monumental. A pesar de haber caído por 2-0 frente a River en la segunda fecha del grupo H de la Copa Libertadores, en la conferencia de prensa el defensor uruguayo se rindió en elogios al estadio más grande de Sudamérica y puso en escena una realidad: los futbolistas rivales suelen sentir el cambio al césped híbrido que tiene ese escenario, donde la pelota corre a una velocidad mayor. Los números marcan una supremacía total del equipo millonario en su casa, ya que venció en 26 de los 31 partidos que jugó durante el ciclo. Imponente.

Con el triunfo frente al Bolso, Martín Demichelis sostuvo su efectividad total por Copa Libertadores en condición de local: su equipo ganó los cinco partidos que jugó. El año pasado derrotó a Sporting Cristal (4-2), Fluminense (2-0), The Strongest (2-0) e Internacional (1-0) y el jueves por la noche sumó el quinto éxito, sobre el conjunto uruguayo. Así, el cordobés se transformó en el tercer director técnico de la historia del club en ganar sus primeros cinco juegos en casa por la Copa: en 1966 lo había logrado Renato Cesarini y en 2003 lo hizo el chileno Manuel Pellegrini.

Más allá de las críticas, las cifras de efectividad son muy altas en el tramo de Martín Demichelis como entrenador de River; en el Monumental registró 26 éxitos en 31 actuaciones. Manuel Cortina

Su ciclo registró un triunfo (2-1 a Argentinos Juniors) y una derrota (2-1 contra Arsenal) en sus dos primeras presentaciones, y luego tomó una racha histórica de 20 victorias consecutivas en el Monumental, hasta que el 3 de noviembre de 2023 River cayó por 1-0 frente a Huracán, que fue la segunda derrota de la era, en el último partido del año como anfitrión. A lo largo de 2024, el cuadro rojiblanco acumula cinco triunfos y tres empates y redondea un total de 26 éxitos, tres empates y dos derrotas. Es una impactante efectividad de 87%.

“Hoy fue el primero [por la Libertadores 2024] como local, en un estadio repleto. No quiero ser cansino, pero le agradezco a la gente porque hoy no había colectivo para venir y llenó el estadio”, dijo Demichelis, quien destaca en cada conferencia el rol que juega el público millonario como local. “La ilusión de la gente ya se siente porque llena el Monumental. Sabemos la responsabilidad que tenemos este año en la Copa. Arrancamos bien, pero el camino es duro y largo en la Libertadores”.

El 2024 de River viene siendo casi arrasador en contundencia: 26 triunfos, 3 igualdades, 2 reveses; su estadio se ha vuelto una fortaleza en esta era. Manuel Cortina

Previamente, tal como en su momento lo habían hecho Lionel Scaloni dirigiendo a la selección argentina y diversos adversarios, Polenta había destacado la trascendencia del campo de juego del Monumental, que está formado por una grama natural reforzada con fibras artificiales en una proporción de 95% y 5%: “Felicito al rival. Creo que no tenemos una cancha como ésta en el fútbol uruguayo. No hay. La verdad, sorprendido, no por el entorno sino por el campo de juego. Tendríamos que copiar un poquito eso, porque es espectacular. Obvio que se nota, si nosotros jugamos en canchas de las que ustedes saben bien. Cuando salimos así, se nota mucho. La pelota a ellos les pica y les queda en el pecho; a nosotros nos pasa por arriba. Eso es cuestión de acostumbrarse. A la hora de jugar, a la hora de competir internacionalmente, nos cuesta un poco en ese sentido. Creo que [el balón] va más rápido que lo normal”, comentó el capitán de Nacional.

River es el único equipo de la Copa que no recibió goles. Lidera su grupo con el puntaje perfecto, tal como ocurre con Bolívar y Mineiro, y se ilusiona con terminar la etapa de grupos entre los mejor clasificados. Tanto el plantel como el cuerpo técnico entienden que el equipo tiene una marcada ventaja jugando en condición de local y sueñan con definir cada llave eliminatoria en el Monumental. Para eso no sólo debe intentar quedarse con los 18 puntos en juego sino también con un amplio superávit de goles, para el en caso de quedar igualado con un oponente.

"No tenemos una cancha como ésta en el fútbol uruguayo. Sorprendido, no por el entorno sino por el campo de juego. Tendríamos que copiar un poquito eso, porque es espectacular. La pelota a ellos les pica y les queda en el pecho; a nosotros nos pasa por arriba", admitió Diego Polenta, el capitán de Nacional, tras el 0-2 en Buenos Aires por Copa Libertadores. Manuel Cortina

Tras la Copa Libertadores 2023 en la que River se lució como local pero padeció como visitante, la presente versión lo vio ganador en Venezuela ante Táchira en el debut, como para dejar atrás el estigma de haber registrado un empate y tres caídas fuera de su estadio el año pasado. A la par, el conjunto millonario fortalece una impresionante estadística en su reducto. Mientras todavía procura que su equipo transmita mucha más seguridad sostenidamente en el tiempo, los números en su casa le hacen un guiño a Demichelis.

