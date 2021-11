El feroz e inesperado cruce entre Alejandro Fantino y Gabriel Milito: “Estás sobrevalorado”

El entrenador de Argentinos Juniors, Gabriel Milito, estalló el miércoles pasado ante la prensa tras la derrota de su equipo ante Boca Juniors por Copa Argentina, y entre otros destinatarios, apuntó contra un enigmático conductor televisivo: “Hay un periodista, no importa el nombre, que hacía un programa a las 12 de la noche... yo era muy chiquito. Y era pro jugadores, y hubo un momento, no sé por qué, en que condujo otro programa y había que generar polémica. Se criticó y se le faltó el respeto a entrenadores, futbolistas, como si nosotros quisiéramos hacer las cosas mal, no tuviéramos familia, como si fuésemos un ser sin sentimientos ni emociones”, dijo “Gaby”.

Dándose por aludido, Alejandro Fantino, animador de “F Show” en ESPN, salió al cruce de las declaraciones de Milito y disparó con munición pesada: “Estás sobrevalorado para ocupar los lugares”.

“Milito sin nombrarme, un poco de cag..., diríamos, porque si vas a la batalla, tenés que nombrar. (...) Me dio mucha pena un tipo que yo realmente admiro. Me parece que es un buen pibe”.

Tras aclarar que hace “20 años” que no habla con el actual DT, dijo que “no usaría” el micrófono “para destrozarlo en pedazos”, a pesar de estar al aire todos los días, porque no lo considera “rival”. “Otra cosa es cuando jugaba en la Selección”, diferenció.

El feroz cruce entre Gabriel Milito y Alejandro Fantino

“Me golpeás a mi diciendo que una cosa era yo en Mar de Fondo y otra cosa en El Show del Fútbol; que antes era pro jugador, y después, dejé de serlo. No se divide el mundo entre pro y anti jugadores. Es periodismo o no. Trabajamos en televisión y hacemos un show. Desenojate, Gaby, porque te está yendo mal, y estudiá, preparate, mejorate, formate. Tenés las condiciones para ser un buen ayudante de campo de cualquiera de Primera. La vida te tocó con la varita, y te han dado muy buenos equipos”, añadió.

A su vez, Fantino le recriminó por haber prescindido del experimentado delantero Gabriel Hauche, quien se fue de Argentinos en septiembre, para recalar en Aldosivi, por diferencias con el técnico: “Dejaste afuera al ‘Demonio” que es profesor de educación física, docente. Estudio seis años y se preparó. Un tipo que no tuvo problemas con nadie y vos lo limpiaste”. Por último, le dijo: “No tenés condiciones. Estás sobrevalorado para ocupar los lugares. Si tenés ganas de seguirla, seguila, no hay problema. Tirame un fósforo y te devuelvo un dragón. No soy como otros”, concluyó, enigmático.