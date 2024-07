La respuesta de “Tronco”, el conductor de Neura, tras la polémica por el aberrante audio que salió al aire

Escuchar

Luego de que Alejandro Fantino rompiera el silencio y hablara sobre lo que pasó el viernes pasado en uno de los programas de Neura -cuando un oyente envió un audio con referencias al cáncer y la pedofilia-, trascendió el mensaje que dio el propio conductor de la emisión de “Neura Delayed Knight”, Sergio Figliuolo. “Tronco”, como se lo apoda, se refirió a las críticas en su contra, aceptó su responsabilidad en el incidente y apuntó contra los que culpabilizan al canal y al mismo Fantino.

“Estoy enojado con lo que pasó y estoy enojado conmigo. Se nos ocurrió hacer un programa de humor, abrimos los teléfonos y te podés encontrar con cualquier cosa. Pero lo importante es el tema de la no reacción. Lo que yo atiné a hacer ante esa barbaridad fue reírme de los nervios”, explicó, refiriéndose a la polémica que generó al reaccionar riéndose y pidiéndole a la producción que chequearan los contenidos antes de que salieran al aire .

Al poco tiempo de que saliera al aire el aberrante mensaje, las redes sociales comenzaron a replicar cientos de críticas hacia el conductor y la reacción que había tenido. Al día siguiente, en una transmisión especial, Figliuolo pidió disculpas por lo sucedido y aseguró que él era el único responsable.

“No voy a hacer la del cobarde de echarles la culpa a los que están del otro lado, laburando como perros. Cuando tenés un programa, tenés que hacerte cargo vos. Hay cosas que no se ven: yo salí del aire, me encargué de eliminar y chequear”, sumó y acotó: “Estoy enojado conmigo porque no pude reaccionar como debería haber reaccionado. Debería haber cortado, pero me salió agarrarme la cabeza, me puse muy nervioso, pero no fue suficiente. Hay que condenar, putear, insultar, enojarse y decir que no podemos permitir esto”.

Al mismo tiempo, confirmó la continuidad del programa: “Seguiremos haciendo los viernes como lo seguimos haciendo con música, tango, tenemos más de 1500 mails de personas que quieren venir. La próxima ya sé cómo tengo que reaccionar y lo que puede pasar”, afirmó. Sin embargo, y según pudo saber LA NACION, “Tronco” seguirá dentro de la empresa como hasta el momento y se encuentra “evaluando con qué programa va salir por el canal” ; mientras que desafectaron a la persona que estaba a cargo de la trasmisión de los audios en ese momento.

“Debería haber cortado, pero me salió agarrarme la cabeza, me puse muy nervioso, pero no fue suficiente. Hay que condenar, putear, insultar, enojarse y decir que no podemos permitir esto”, insistió y se lamentó: “Hay mucha gente que se debe haber sentido molesta, incómoda, enojada, fastidiosa y acá están nuestras disculpas”.

“No le peguen a Neura, porque acá todos los programas son autónomos. Ensuciar a Neura con esto es una boludez. Me parece una barbaridad lo que sucedió y me hago cargo. Está condenado absolutamente por nosotros”, cerró, quitándole responsabilidad al lugar en donde trabaja.

El mensaje de Fantino

Por su parte, el conductor de “Multiverso Fantino” se despegó de las críticas en su contra y aseguró que “no tiene ningún tipo de injerencia sobre el contenido que lleva adelante Tronco con su equipo”.

“Yo estaba en mi casa el viernes y me enteré el sábado de lo que había ocurrido. Me sentí difamado por un montón de gente”, cuestionó Fantino en su descargo y adelantó: “Es por eso que a partir de mañana a la mañana voy a tomar acciones legales contra todos aquellos que mancharon mi buen nombre y honor cuando, en realidad, yo no tuve absolutamente nada que ver con ese hecho aberrante, repudiable y asqueroso“.

Además, aseguró que el programa en que ocurrió el incidente dejará de salir al aire y que el conductor “comunicará qué va a hacer con su vida”. “La persona que no chequeó debidamente qué puede o no salir -porque es una cosa aberrante- no pertenece más a esta empresa”, explicó. Y cerró: “Les pido perdón como uno de los accionistas -minoritario, pero accionista al fin- de este lugar”.

LA NACION