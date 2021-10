El fuerte ida y vuelta entre Néstor Ortigoza y Federico Bulos: “Cada vez queremos hacer menos notas por estas preguntas”

Desde el surgimiento de las redes sociales, los deportistas muchas veces eligen comunicar a través de sus cuentas o de referentes de las plataformas, como el caso de Ibai Llanos cuando entrevistó a algunos cracks como el Kun Agüero o Gerard Piqué. Es cierto, conversar con periodistas los expone a preguntas como la que este lunes le hizo Federico Bulos a Néstor Ortigoza en “ESPN F90″.

El panelista del programa que conduce Sebastián Vignolo le consultó al invitado y referente de San Lorenzo si “el grupo está mejor desde que se fueron del club los hermanos Romero”. Visiblemente incómodo, le contestó: “Es una pregunta que yo no quiero ir para atrás. Yo tengo que apuntar ahora para adelante. Yo no puedo ir para atrás de vuelta”.

Bulos replicó: “Pero si vos sos sincero y siempre decís lo que pensás” . Ante eso, Ortigoza contestó sin vueltas: “Pero, ¿sabés qué pasa? No va a sumar a lo que yo pueda decir. Entonces, hoy, yo tengo que sumar, yo estoy de un lado que tengo que sumar, y en San Lorenzo, hoy, hay que sumar, no hay que restar”.

Néstor Ortigoza, un emblema de San Lorenzo Prensa San Lorenzo

Luego, el volante de 36 años se expidió sobre el presente del club y dejó una fuerte definición: “Hoy, el empate no nos alcanza a nosotros, Negro. Y yo no me puedo desgastar hablando de otra cosa cuando hoy yo me tengo que ocupar de otra cosa que sea ganar y que el equipo funcione. Porque si no es como tirar siempre leña al fuego, ¿entendés? Y cada vez queremos hacer menos notas por estas preguntas” , lanzó.

Sabiendo el impacto de sus palabras, el ex Olimpia, Argentinos Juniors y Rosario Central matizó sus dichos con un elogio: “Y yo, ‘Negro’, te adoro, te entiendo, está todo muy bien , pero vos me decís: sos sincero, y yo te digo ‘sí, soy sincero’. Siempre fui sincero. Pero hoy yo estoy en un lugar que tengo que sumar y tengo que transmitir tranquilidad. Y retroceder de vuelta y tirar leña al fuego, no sirve”.

El fuerte cruce entre Néstor Ortigoza y Federico Bulos

El cronista y narrador le devolvió los elogios al jugador ( ”yo también te tengo un cariño” ) y justificó la pregunta que le hizo: “También entendeme. Siempre estuvo sobrevolando el tema y no puedo creer que dos jugadores arruinen así un vestuario”, dijo sobre los Romero. Finalmente, Ortigoza contó que habló con los gemelos paraguayos “en el vestuario” y “cara a cara”.

Una vez finalizada la entrevista, que siguió bajo un manto de tensión, el periodista “Chavo” Fucks defendió a su colega y dijo que la pregunta de Bulos al centrocampista había sido pertinente.