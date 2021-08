¿Pifió? Una frase de Federico Bulos sobre los hinchas de Boca hizo estallar de risa a Sebastián Vignolo

Este jueves, en ESPN F90, los periodistas del programa discutieron sobre la posibilidad de que Boca mude su localía a otra cancha por los problemas de drenaje de su campo de juego, que se evidenciaron en el partido contra Argentinos Juniors.

Diego “Chavo” Fucks dijo que el xeneize no puede posponer las refacciones para tener el pasto en las condiciones ideales. Federico Bulos opinó en el mismo sentido que su compañero: “Que vuelva la gente al Estadio de La Plata, ¿qué problema hay?”, expuso.

El sincericidio de Federico Bulos sobre Boca que tentó a Sebastián Vignolo

Sebastián Vignolo se mostró más en línea con la postura de hacer las refacciones en enero. “Tampoco es que en la cancha de Boca no se puede jugar”, argumentó. Bulos respondió que Boca tiene que arreglar su cancha ahora y dijo una frase que despertó la risa de su compañero: “¿Vos te creés que en La Plata no hay hinchas de Boca?” . El “Negro” es oriundo de La Plata.

“Debe haber, ¿vos conocés?” , lo chicaneó Vignolo, quien no pudo ocultar la mueca en su rostro. “No se puede hablar con ustedes. Es todo culpa tuya”, le recriminó Bulos al conductor, quien no se hizo cargo de su comentario y se defendió: “Yo no dije nada” . Marcelo Sottile y Diego Monroig tampoco pudieron contener las carcajadas tras el brutal sincericidio de su colega.

LA NACION