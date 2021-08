El furioso ida y vuelta entre Martín Arévalo y Federico Bulos: “¡Sos resultadista, hermano!”

El periodista Martín Arévalo estalló este domingo por la noche contra su colega Federico Bulos en el programa “Pasión por el fútbol” (eltrece), por elogiar a la Selección Argentina y a Lionel Messi tras obtener la Copa América 2021 en Brasil en el mítico Maracaná.

Primero, el conductor Sebastián Vignolo presentó el tema al mostrar la tabla de posiciones de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, donde la Argentina se ubica segunda detrás de Brasil. Inmediatamente, intervino Bulos a los gritos para dar su opinión. “¡Lo que cambió es que esta camada representa al pueblo argentino y Messi está como nunca! Déjense de chamuyo”, les pidió.

Esto no le gustó a Arévalo, quien saltó a responderle y le dijo: “¡No seas malo! Eso es ser resultadista , porque el equipo que salió subcampeón del mundo también representaba”. Ante eso, Bulos le contesto que “el equipo de Sabella” sí lo representaba, pero no “el que salió subcampeón en las dos Copa América”. Y agregó: “No importa si me representaba a mí o no, lo que te quiero decir es que todo cambió porque esta Selección es distinta y Messi está distinto” .

Martín Arévalo cruzó a Federico Bulos por Lionel Messi: "¡Sos resultadista, hermano!"

Arévalo replicó que “Messi está más grande”, pero “siempre estuvo feliz en la Selección”. “Si no parece que (Javier) Mascherano, (Lucas) Biglia y (Sergio) Romero no sirven para nada. ¿Sabés cuál es la diferencia entre Chile y lo que pasó en Brasil? Los cinco centímetros para adentro y lo cinco centímetros para afuera”.

Bulos explicó que “la vida es así” ya que representa una gran diferencia “salir campeón que no salir”. En ese sentido, lo comparó con la situación de estudiar toda la vida y no recibirse. Luego, intervino el periodista Horacio Pagani, quien sentenció que “no hay que hacer demagogia ni exagerar los adjetivos”. “Es un equipo que ganó la Copa América muy bien en Brasil, es muy importante, pero tampoco hizo una maravilla”, aseveró.

Por último, Bulos reiteró que Messi “ahora te emociona y está distinto” , y Arévalo volvió a cruzarlo: “¿Cómo ‘ahora’? Sacale el circunstancial de tiempo. ¿Qué ahora? ¡Messi te emocionó toda la vida!”. El “Negro” le recriminó y le dijo: “Pero a mí me emociona ahora, ¿qué me vas a decir vos cuando me emociona Messi? ”. Y Arévalo le reprochó: “¡Porque ganó! ¡Porque sos resultadista hermano! Messi te emocionó toda la vida, desde que debutó en Primera te emociona”, concluyó.

LA NACION