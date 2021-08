Cai Aimar explotó contra Federico Bulos: “¿Qué me contestás, b...?”

Los periodistas de ESPN F90 discutían este viernes sobre la inclusión de los futbolistas juveniles en Primera. En ese marco, “Cai” Aimar explotó contra su compañero Federico Bulos por hablar encima suyo y se despachó con un exabrupto.

“Yo te voy a explicar qué pasa con los chicos. Hay chicos que vos los ponés y de repente los primeros partidos, con la ilusión que tienen, juegan re bien. Después, cuando asumen la responsabilidad, es como que empiezan a bajar porque ya les empieza a pesar . Por eso necesitás muchos partidos para jugar...”, explicó Aimar, que cuenta con un camino como entrenador.

Cuando intentaba seguir explicando su punto de vista, Bulos lo interrumpió, algo que no le gustó: “Callate. Vos te quejás cuando te hablan y ahora vos hablás, bolud... ”, le dijo. Su compañero, que venía con ritmo en el debate con sus colegas Diego “Chavo” Fucks y Marcelo Sottile, lanzó: “No me callo más , porque yo discuto con armas. Ellos dos discuten lo que quieren discutir”.

Consciente de que el enojo no era con él, Aimar le cuestionó: “¿Yo te dije algo a vos? Entonces, ¿qué me contestás, bolud...?” . Para calmar las aguas intervino Oscar Ruggeri, quien le dio la razón a su coterráneo (ambos son de Corral de Bustos). “Vos te quejaste recién, Negro. Ahora te le metés al Cai ”, le dijo a Bulos.

Mientras tanto, Bulos seguía enojado por la forma de argumentar de Fucks y Sottile. Y lo quitó a Aimar de su enojo: “No discuten con armas leales. El Cai sí discute bien”, le concedió. Sin embargo, dijo que su compañero estuvo “mal” porque le dijo una mala palabra.

Ante eso, Ruggeri le recomendó al conductor Sebastián Vignolo que tiene que tener unas tarjetas amarillas y rojas para sancionar las indisciplinas de sus panelistas. “Tenés que expulsarlo al Negro”, opinó.

Finalmente, Bulos admitió que se había equivocado en interrumpir a Aimar: “No te dejé hablar. Perdón, Cai”. El cordobés de 71 años no aceptó las disculpas de su colega: “Ahora me decís perdón cuando me cortaste lo que estaba diciendo”.

Para explicar la reacción de Aimar, Ruggeri le explicó a Bulos: “Te voy decir algo: vos vas a llegar a la edad nuestra. Cuando estamos hablando y nos cortás, se nos va la idea . Después, no podemos volver, porque no sabemos dónde empezó”.

LA NACION