El fuerte mensaje de Rodrigo De Paul tras el veredicto del crimen de Lucio Dupuy: “Descansá en paz, se hizo justicia”

escuchar

En las horas siguientes a que se emitiera el veredicto del juicio contra Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez por el asesinato de Lucio Dupuy, las redes sociales se vieron invadidas por mensajes de celebridades, políticos, deportistas y otras figuras públicas que aplaudieron que fueran declaradas culpables. Uno de ellos fue Rodrigo De Paul, quien emitió su dura opinión a través de su cuenta de Twitter.

Lucio Dupuy murió a finales de noviembre del 2021 luego de ser sometido a malos tratos, golpizas y abusos sexuales de parte de su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su novia, Abigail Páez quienes, según las pericias tecnológicas, lo consideraban “una molestia” en su relación.

El juicio contra las acusadas comenzó a principios del 2023 y, una vez finalizada la fase oral, el 2 de febrero se emitió el veredicto. Según el documento leído en el marco de la audiencia convocada por el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, Espósito Valenti fue declarada autora del delito de homicidio triplemente calificado y fue absuelta por abuso sexual. Por su parte, Páez fue declarada culpable por el homicidio doblemente calificado y por abuso sexual agravado. En cuanto al fallo condenatorio y a sus fundamentos, se darán a conocer en la audiencia del 13 de febrero.

La pareja de la madre del niño, Abigail Paéz, y su madre, Magdalena Espósito Valenti

El asesinato de Lucio fue uno de los casos más movilizantes de los últimos años y, desde que se conoció la noticia del brutal crimen, su nombre fue repetido incontable cantidad de veces tanto en los medios como en las redes acompañado por pedidos de justicia. Asimismo, fueron muchas las figuras públicas que, antes y durante el juicio, se pronunciaron al respecto.

Uno de ellos fue Rodrigo De Paul quien, luego de que las acusadas fuesen halladas culpables, escribió en su perfil de Twitter: “Para que nunca más alguien se atreva a tocar un niño, este es el camino. Descansa en paz Lucio, se hizo justicia”. El tuit, en el que citó el video del momento en el que se presentaba la sentencia, superó los 30 mil Me Gusta y fue retuiteado más de mil veces.

El fuerte mensaje de Rodrigo De Paul tras el veredicto del crimen de Lucio Dupuy

Además del jugador de la selección argentina, otras celebridades como Cinthia Fernández y Eugenia “la China” Suárez también utilizaron sus redes sociales para hablar sobre Dupuy. En sus Historias de Instagram, la bailarina y panelista de Nosotros a la mañana (eltrece) expresó: “Siguen haciendo todo mal dándoles el beneficio de no recibir la sentencia presencialmente. Todos queríamos ver a esas dos mie...das sufrir. Ojalá lleguen pronto videos de bienvenida en la cárcel”. Para cerrar, disparó: “Y a falta de pena de muerte, ojalá hoy y el lunes sea justicia = perpetua”.

Por su parte, la protagonista de Objetos manifestó en una publicación: “Deseo con todo mi ser, que estas dos no salgan nunca más, que no cumplan su condena juntas en una misma celda, que al final era lo que más querían, no separarse. Les deseo lo peor, sí, lo peor. Y no me vengan con que no hay que desear el mal, a veces no se necesita ser correcto, se necesita tener sangre en las venas y un poco de sentido común”.

El contundente mensaje de la China Suárez luego de que se conociera el veredicto por el caso de Lucio Dupuy (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

LA NACION