El contundente mensaje de “La China” Suárez tras el veredicto por el crimen de Lucio Dupuy: “Les deseo lo peor”

Este miércoles al mediodía se conoció el veredicto en un crimen que mantuvo en vilo a gran parte de la sociedad argentina: el asesinato de Lucio Dupuy. Magdalena Espósito Valenti, madre del niño, fue declarada autora del delito de homicidio triplemente calificado y fue absuelta por abuso sexual. Por su parte, Abigail Páez, su pareja, fue declarada culpable por el homicidio doblemente calificado y por abuso sexual agravado.

Rápidamente, las reacciones en las redes comenzaron a llegar. Una de las primeras en pronunciarse fue María Eugenia “la China” Suárez, quien fue una de las actrices que más siguió el caso e hizo reiterados pedidos de justicia.

La actriz publicó en su Instagram una foto del pequeño y lo acompañó con un extenso y reflexivo mensaje. “Lucio me duele desde lo más profundo del corazón. El infierno que le hicieron vivir estas dos mierdas (porque no pienso usar la palabra ‘madre’). El calvario que vivió, pero no solo el día que lo mataron. Lucio fue a la guardia más de cinco veces, con su cuerpito maltratado, golpeado. Iba al colegio y a casa de sus amiguitos famélico porque no le daban de comer”, escribió.

El contundente mensaje de la China Suárez luego de que se conociera el veredicto por el caso de Lucio Dupuy (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

En este sentido continuó: “Una jueza (otra mierda) decidió que esa ‘mujer’ estaba capacitada para vivir con Lucio, y le dio la tenencia, a pesar de todas las alertas. No puede volver a pasar, por favor, cuidemos las infancias. Estemos atentos, no miremos para el costado. No solo con nuestros hijos, puede haber un Lucio más cerca de lo que te imaginas”.

Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, condenadas por el crimen de Lucio Dupuy, en La Pampa

Muy involucrada con la historia y tras conocer el veredicto de los jueces, Eugenia agregó: “Deseo con todo mi ser, que estas dos no salgan nunca más, que no cumplan su condena juntas en una misma celda, que al final era lo que más querían, no separarse. Les deseo lo peor, sí, lo peor. Y no me vengan con que no hay que desear el mal, a veces no se necesita ser correcto, se necesita tener sangre en las venas y un poco de sentido común”.

A modo de cierre, y conmovida con todo lo sucedido, expuso: “Lucio, perdón, en nombre de todos los que te podrían haber salvado y no pudieron. Y que su familia pueda encontrar algo de paz”.

