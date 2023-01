Cinthia Fernández opinó sobre la relación de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul y no dudó en señalar al culpable

escuchar

Pocos antes de que terminara el 2022, Tini Stoessel, Rodrigo De Paul y Camila Homs se convirtieron en los nombres más mencionados en las redes sociales y en los medios luego de que se filtraran los explosivos chats que la modelo le envió a su exmarido, en donde criticaba duramente a su actual novia. Aunque ya pasaron varios días desde el estallido de su nuevo conflicto, el debate sobre “quien tiene razón” continúa y Cinthia Fernández decidió sumarse al dar su tajante opinión a través de sus Historias de Instagram.

Cinthia Fernández criticó a Rodri De Paul a través de sus redes sociales

Cada vez que surge una pelea en el ambiente de la farándula, genera el mismo efecto en el público: todo el mundo (o al menos todos los interesados) se ubican en un bando y acuden a las redes o a los medios para justificar su postura y criticar a quien consideran el villano de la historia.

El conflicto entre De Paul y Homs no fue la excepción y, a lo largo de las últimas semanas, no quedó persona que no criticara a alguno de los dos o que, incluso, apuntara contra Tini Stoessel. Quienes se posicionaron en contra del jugador de la selección argentina lo hacen con el argumento de que es mal padre por priorizar ir a ver a su novia en vez de a sus hijos y, sumándole puntos en contra, muchos creen que su noviazgo actual comenzó mientras quien era su pareja estaba embarazada de su segundo hijo juntos.

En el caso de Cinthia Fernández, lo trató de caradura y lo criticó al mismo tiempo que le dedicaba un duro mensaje a Matías Defederico, su propio ex.

Para inaugurar el año, la panelista abrió un espacio en su Instagram para que los usuarios pudiesen preguntarle lo que quisieran. Como suele suceder, sus seguidores se interesaron por cómo pasaron las fiestas Charis, Bella y Francesca -sus tres hijas- y si habían estado algún día con su papá, Defederico.

Cinthia Fernández habló de De Paul y, de paso, le tiró una indirecta a Matías Defederico, su exmarido y padre de sus tres hijas

“¿Qué decirte? Le tocaba una fiesta, pero el señor decidió irse a Córdoba. A último momento, medio de compromiso, ofreció llevárselas, pero no les copó mucho la idea. Igual mejor. Las nenas recontra disfrutaron y no preguntan, o sea, no es que lo sufren”, respondió. Y remató: “Eso sí, no hay plata para los regalitos, pero si para el viajecito”.

Minutos después, citó otro mensaje, en donde le preguntaban por su opinión sobre la batalla mediática entre Homs y De Paul. “Él es la misma raza que el anterior mencionado”, disparó, en referencia al exjugador de Independiente. Y continuó: “Camila hace lo que puede con todo lo que le pasó, demasiado paciente fue”. Finalmente, en referencia al rol que cumple “La Triple T” en medio de todo este conflicto, remarcó: “Y Tini, pienso que hay que caer en él... Acá no hay vínculo entre ellos. Igual, tampoco está bueno”.

Cinthia Fernández opinó sobre el conflicto de Rodrigo De Paul y Cami Homs y fue lapidaria

En cuanto a la denuncia penal por extorsión y amenazas que el mediocampista le inició a su ex luego de que ella insultara a Stoessel mientras se peleaban por mensajes de texto, Cinthia Fernández solo se abstuvo a decir: “Caradura”.

LA NACION