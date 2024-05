El fuerte mensaje del hermano de Paulo Dybala tras no quedar convocado para la selección argentina

Escuchar

Cada vez falta menos para el debut de la selección argentina en la Copa América 2024 que se disputará en los Estados Unidos. Si bien todavía no está oficializada la nómina que irá a esta competencia, se perfiló gran parte de la lista que eligió Lionel Scaloni para los amistosos previos ante Ecuador y Guatemala. En la misma, quedó afuera Paulo Dybala, uno de los grandes baluartes de esta era. En este sentido, su hermano compartió un fuerte mensaje a través de su cuenta personal de Instagram.

Paulo Dybala fue campeón del mundo en Qatar 2022. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) Kirill KUDRYAVTSEV / AFP - AFP

La “Joya” Dybala es uno de los apellidos fuertes dentro de la órbita del seleccionado argentino. Fue parte de la conquista de la Copa del Mundo Qatar 2022 con pequeños, pero valiosos aportes como la conversión de su penal en la tanda de la final ante Francia o un quite espectacular a Kylian Mbappé en el final de ese partido.

Si bien nunca logró un rol preponderante dentro de los 11 titulares que salen a la cancha, es un suplente de jerarquía para cuando el equipo necesita un cambio. Lo sorpresivo de todo fue que, tras una buena temporada en la Roma, quedó afuera de esta lista de futbolistas para los próximos amistosos. Si bien no es la definitiva de cara a la Copa América, todos saben que de este grupo de jugadores saldrán los 26 definitivos que representarán a la selección nacional.

La historia de Gustavo Dyabala dedicaso a su hermano Paulo. Foto/Instagram: @gustavodybala

La primera reacción del futbolista fue compartir una imagen con los tres trofeos que logró en la temporada, como el Jugador del Mes en la Serie A de Italia. Esta imagen fue todo un mensaje para dar a entender el gran rendimiento que tuvo y por el cual debería haber sido convocado a la selección. Cabe destacar que además, el cordobés logró 16 goles y 10 asistencias para ayudar al equipo dirigido por Daniele De Rossi.

Ahora, su hermano salió a manifestarse en redes sociales. “Es imposible no estar triste, pero no olvides que solo no estás”, introdujo arrobando a su hermano, y luego añadió: “La mami, el viejo desde donde quiera que esté y tus hermanos estamos con vos. Vamos, cabeza. Tu familia te ama siempre. Juerza, Ybala”.

La reacción de Paulo Dybala al enterarse de la lista de convocados. Foto/Instagram: @paulodybala

Este mensaje se viralizó en las redes sociales y volvió a poner en tema de agenda de si Paulo Dybala debía ser convocado, o no, para un nuevo sueño del seleccionado argentino. El problema es que la nómina de delanteros es muy sólidas y tiene una nueva competencia joven.

A los campeones del mundo como Ángel Di María, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Ángel Correa, se les sumó el hispano-argentino Alejandro Garnacho, quien tuvo una gran temporada en el Manchester United y promete ser una de las nuevas joyas de la selección en este proceso.

La actual lista de 29 convocados para los amistosos será determinante para el cuerpo técnico a la hora de definir a los 26 para el máximo certamen continental. El primer partido será ante Ecuador, el domingo 9 de junio en el estadio Soldier Field de Chigado, Estados Unidos, y el segundo será ante Guatemala, el viernes 14 en el FedEX Field de Washington DC.

