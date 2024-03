Escuchar

El 20 de julio Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convertirán en marido y mujer en la que, sin dudas, será una de las bodas del año. Tras la romántica propuesta en la Fontana di Trevi en Roma, la pareja se enfoca de lleno en los preparativos. Paralelamente, la que no puede ocultar su entusiasmo es la madre de la novia. Desde que se hizo el anuncio, Catherine Fulop dio algunos detalles de lo que ocurrirá en la fiesta y justamente, en las últimas horas, contó cuál fue su reacción cuando fue con Osvaldo Sabatini fueron al lugar donde se realizará la unión. “Casi que lloramos”, aseguró.

El 31 de octubre, el delantero de la selección argentina le propuso casamiento a su novia en uno de los puntos turísticos más románticos del mundo. No fueron solo los familiares los que celebraron la noticia, sino también los fanáticos que siguieron a la pareja desde el día uno.

Días atrás, en tanto, Ángel de Brito comentó que, si bien al principio querían algo pequeño, finalmente será una boda para 300 personas en un campo en la provincia de la Buenos Aires. ¿El vestido de la novia? A cargo de la lujosa firma italiana, Dolce & Gabbana.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casan el 20 de julio en Buenos Aires Instagram: @paulodybala

Pero, la que también está muy entusiasmada es la madre de Oriana. Desde el primer momento, Catherine Fulop brindó algunos detalles de los preparativos y, este jueves, en diálogo con LAM (América) rememoró que sintieron con su marido Ova Sabatini cuando visitaron el sitio donde se reunirán todos el 20 de julio: “Fuimos al lugar y casi que se nos saltan las lágrimas cuando nos dijeron ‘por acá es que tiene que caminar Ori con su papá'. Casi que lloramos”.

“Estamos estúpidos, es como que te das cuenta de que ella va a armar una familia aparte de nosotros, entonces es movilizante”, se sinceró. En este sentido, comentó que si bien Oriana vive con Paulo en Italia desde hace cinco años, es mucho más “fuerte” el hecho de que se vaya a casar y formar una familia.

Paulo Dybala, Oriana, Osvaldo y Tiziana Sabatini y Catherine Fulop Instagram: @fulopcatherine

Asimismo, la conductora rememoró cómo fue la llamada que recibió de su hija en la que le anunció que se casaba. Al principio ella pensó que era una broma. “Todo el tiempo tenían una pica de que él no quería casarse, solo quería tener hijos, pero ella no quería tener hijos si no se casaba. Siempre había como un ’tire y aloje’”, reconoció e incluso hasta llegó a considerar que era “una batalla perdida”. Sin embargo, la sorprendieron y ahora todas las energías están puestas en el 20 de julio.

El orgullo de Catherine Fulop luego de que Oriana Sabatini terminara su curso de tanatopraxia

Durante la entrevista con LAM, Cathy Fulop también expresó su orgullo por el reciente logro de su hija. Hace un par de días, la intérprete de “Luna llena” contó en las redes que finalizó la primera parte de su curso de tanatopraxia y hasta recibió su diploma.

Cathy Fulop felicitó a Oriana por su logro (Foto: Instagram @fulopcatherine)

Así cómo sus fanáticos celebraron el hecho de que concretara uno de sus proyectos, su madre no dudó en felicitarla públicamente. “Te amo. Siempre amaste los libros y estamos muy orgullosos de que hayas terminado la primera parte de tanatopraxia. Eres lo más”, escribió Cathy Fulop en sus redes, evidenciando lo feliz que estaba por su hija.