Luego de la victoria de la selección argentina ante Brasil en lo que fue el último partido del 2023 con la celeste y blanca, Lionel Messi regresó a los Estados Unidos para comenzar sus vacaciones, dado que también terminó la temporada en el Inter Miami y la nueva se inicia en febrero. Para aprovechar estas semanas de relax, junto a su familia decidieron el primer destino para disfrutar: los parques de Disney, en Orlando.

Este sábado, Antonela Roccuzzo, Thiago, Ciro, Mateo y Lionel Messi causaron furor en los parques de Disney en Orlando. Agarrados de la mano, intentaron pasar desapercibidos en su ingreso, pero como les ocurre casi siempre cuando van a lugares tan concurridos, no lo lograron.

En un video compartido en X (ex Twitter) por la cuenta @OutMessi_, se los vio caminar juntos mientras siguieron a una mujer que les abrió paso entre los fanáticos que se le querían acercar.

Antonela y Lionel se mostraron atentos y mantuvieron la sonrisa todo el tiempo. Ambos lucieron looks total black -con gorras incluidas- para intentar no llamar la atención, algo que sin dudas no lograron porque las imágenes de su llegada se viralizaron rápidamente.

Los tres niños también acapararon la atención, al mostrarse con gestos muy serios mientras avanzaban por el lugar. En cuanto a sus looks, también fueron halagados en las redes sociales, ya que tanto Thiago como Mateo llevaron puesta la campera oficial de la selección argentina color celeste, con el logo de la Asociación del fútbol argentino (AFA).

En la filmación se observó, además, a una empleada del lugar que corrió a la gente para que ellos puedan pasar. En un momento dado, se escuchó la voz de un fanático que no podía creer que tenía tan cerca a su ídolo y no dejó de gritarle que lo amaba: “Messi, I love you”. Al escucharlo, el jugador -que abrazaba a su hijo mayor- levantó el pulgar en señal de respuesta.

La familia Messi está en Disney (Captura video)

Pero, no se trató del único detalle que llamó la atención del ídolo del fútbol en este corto video. Antes de la reacción por los gritos eufóricos de sus fans, se lo vio como con la mano explotó una burbuja -un detalle que abunda las instalaciones del parque- que se le acercó a la cara.

Si bien a familia se mostró relajada, una vez más tras la difusión de esta material en las redes sociales se abrió la discusión acerca de la falta de privacidad de los Messi. Donde quiera que vayan, el deportista despierta una gran pasión y todos quieren acercarse, ya sea para saludarlo o pedirle una foto.

Los fans de Inter Miami hablaron de la falta de privacidad de Lionel Messi (Captura X)

“Messi en Disney. Qué difícil debe ser no poder hacer nada sin un mega operativo de seguridad”, fue el mensaje que se transmitió desde la cuenta oficial de X de los fanáticos del Inter Miami, donde frecuentemente se comunica información sobre el jugador. De esta forma, queda otra vez en evidencia la gran popularidad de Leo, que no duda en mostrarse receptivo ante el cariño de sus fanáticos.